醫奉35／癌症希望基金會：讓每一位癌友更有力量面對困境

早年國內病人，因醫療知識不足，誤信偏方延後治療，癌症希望基金會成立，印製衛教手冊，傳遞正確觀念，累計服務超過百萬人次，今天獲頒醫療奉獻獎「團體貢獻獎」，執行長蘇連瓔說，明年是癌症希望基金會成立24周年，從台灣第一家由護理人員、社工、心理師、營養師等專業團隊起家的病友團體，基金會力求讓有需要的癌症病友，都能更有力量面對困境。

衛福部長石崇良說，賴清德總統提出健康台灣政策，要在2030年讓國內癌症死亡率下降三分之一，癌症希望基金會長期投入癌友照顧，成立20年來一直是癌症家庭最堅實的領航員，至今服務超過百萬人次，為全台規模最大病友團體，致力將正確觀念深入人心，力求國小畢業就能看懂，幫助癌友家庭活出精彩人生，基金會前董事長王正旭，更成為全台第一位「癌症專家立委」。

蘇連瓔表示，基金會看到許多病人錯失黃金治療期，原因包括知識不足、情緒未獲得良好支持，生活障礙沒有得到解決等，基金會大膽與政府溝通，說服政府比照長照失智網絡模式，在最容易接觸病友的醫療院所，成立105處癌症資源中心，讓社區中為病友創建的資源，能有效輸送，盼未來繼續努力，讓家屬得到正確知識，病友獲得及時治療。

癌症希望基金會董事長莊國偉表示，國內癌症家庭數量超過92萬，而基金會每年服務人次約6萬人，服務量能還有成長空間，未來基金會將透過運用數位化人工智慧，聊天機器人等，讓不想直接與基金會接觸者，可直接在網路上對話，另將成立心理諮商所，不論癌症病友、家人，有心理上需求者，都可以一對一、面對面提供服務。

癌症希望基金會於2002年成立，20多年前，癌症5年存活率不到5成，一群臨床醫師及護理師，不忍病人誤信偏方走岔路，於是成立「癌症希望協會」，從舉辦小型講座、印製單張衛教、電話諮詢開始，陪伴病人走過辛苦的抗癌路，努力將正確的癌症照護觀念植入人心。

從2002年至2014年，癌症希望基金會陸續在在台北、台中、高雄三地設置「希望小站」，提供疾病衛教、營養、心理、康復用品、經濟補助、各式課程等服務，奠定台灣癌症社區服務的扎實基礎。2012年改制為「癌症希望基金會」，至今服務逾百萬人次，成為全台服務最廣、規模最大的癌症病友專業支持團體。

不只陪伴癌友和家庭，現今癌症慢性病化，國內癌症存活率超過62%。蘇連瓔指出，基金會除了協助癌友在生活上與疾病共存，也與癌友一起面對重返生活與職場的各種挑戰，倡議癌症病人生育健康和工作權利等，主張把運動變成生活的一部分，年底將成立專屬癌友及家屬的「心理諮商所」。