醫奉35／健保總額將破一兆…石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮下午在台北舉行，衛福部部長石崇良出席。記者林伯東／攝影
第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮下午在台北舉行，衛福部部長石崇良出席。記者林伯東／攝影

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，共頒發個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，醫奉獎今舉辦頒獎典禮，衛福部長石崇良致詞時表示，健保開辦至30年，而醫奉獎已舉行35屆，不過健保開辦30年，讓健康平權且全面覆蓋，卻也面臨挑戰，像是人力不足、過勞、投資不夠及過勞等狀況。

石崇良表示，明年健保總額達到5.5%，之後也會維持5.5%的成長率，健保總額從一開始的3000億到未來達到1兆，這些經費將用來調整支付標準，並針對人力付出高及重症、小兒科等萎縮科別投入並優先處理。

醫療奉獻獎頒獎典禮由衛福部指導，立法院厚生會、聯合報、TVBS聯利媒體股份有限公司、中央廣播電台、國際厚生數位科技股份有限公司合辦。獲獎獎項分別為，個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，個人醫療奉獻獎得獎人分別為醫師林慈龍、陳明珠、胡錫鰹、賴力行、洪慶憲、陳英和、林知遠、牙醫師黃福傳、中醫師郭春吉、護理師吳雪紅。

特殊貢獻獎得獎人醫師林芳郁、團體醫療奉獻獎得獎團體為天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院社區醫學部、團體貢獻獎得獎團體為財團法人癌症希望基金會。

石崇良表示，今天是醫奉獎得主及其家人們一起共享榮耀的日子，健保開辦至30年，而醫奉獎已舉行35屆，很多人在偏遠地區於制度未善時，就奉獻一己之力照顧病人，一如往常地，今年醫奉獻獎的得主多是長年於偏鄉服務的醫護人員，不少人執業超過30年，不只是關心罕病、精神病、兒童，還有建立制度的醫事人員，不管背景如何，都是在實現聖經教大家的，要照顧最小的弟兄，透過社會上人民偉大且彼此互助，發揮人性能量光彩照亮出偉大。

石崇良說，長年以來偏鄉留不住公費生，但從醫奉獎得主的案例，這些醫師們有家屬做為強力後盾，才能讓醫護人員有好的支持及動力，不過這些並非靠個人的善念發揮，還需要制度要完善，健保開辦30年，讓健康平權且全面覆蓋，卻也面臨挑戰，如人力不足、過勞、投資不夠及過勞等狀況。

石崇良表示，賴清德總統上任後積極並面對解決問題，明年健保總額達到5.5%，之後也會維持，健保總額從一開始的3000億到未來將突破1兆，這些經費將用來調整支付標準，並針對人力付出高及重症、小兒科等萎縮科別投入並優先處理。

石崇良說，健康台灣的願景今年開始5年有489億元，讓醫院、診所及工會等一同集思廣益， 發展創新模式並改善執業環境，也針對人力培育、科技等讓體系脫胎換骨。健康台灣非健康健保，也要投入更多健康促進，像癌篩已經從28至68億元，還有花蓮秀林鄉全人照護模式要向外推展，今天得獎者對台灣醫療貢獻，是典範要給予楷模。

健保總額 石崇良 醫師

