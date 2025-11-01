海外打工度假選哪裡？他疑惑這國超近沒人去 網指2點搖頭：只適合旅遊

很多國家都有開放打工度假，不過在台灣提到打工度假，最先想到的都是澳洲或紐西蘭，鄰近的日本其實也有，但卻不是最熱門的選項。

一名網友在Dcard發文詢問，指出日本離台灣比較近，又是已開發國家，為什麼一堆人還是寧願跑去遙遠的澳洲、紐西蘭，甚至加拿大工作，都不去日本？

對於原PO的疑問，網友們指出兩大重點：薪資和職場風氣。日本的社會風氣保守，不少人認為外國人在日本較難生存，「日本朋友告訴我，日本只適合旅遊，不適合工作。匠人精神不適合台灣人」、「日本超級排外，還會搞小團體霸凌，而且職場裡面各種層面都非常守舊，只適合旅遊不適合落地生根」、「日本不適合生活，對自由習慣的台灣人來說壓力太大」、「日本會社那個惡名昭彰的氣氛…沒人扛得住吧」。

至於薪資部分，許多人認為其實日本也沒有比台灣高多少，「日本的工資比較少啊」、「日本生活成本高，薪資也沒高太多」、「如果單看幣值換算（日本）當然比台灣高，但不能這樣算，還要看在那邊生活的成本（當地物價、稅賦等等），而且他們的薪水很多是用肝換來的」。

除此之外，放眼亞洲的整體工作景氣也相當為人詬病，紐、澳、加拿大甚至歐洲部分國家時薪都比較高、生活壓力卻小非常多，勞工福利、權益都比亞洲好，步調也更慢更舒適，成為海外發展首選。