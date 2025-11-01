病人的信任 她17年堅定守護ICU…奇美醫護故事感動登場

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里奇美醫院）今天起連1個月推出「奇美月－深耕台南‧健康台灣」系列活動，秉持創辦人許文龍「文化與醫療並重」的初衷，陸續在吳園藝文中心、奇美博物館與院區推出結合醫療專業、醫學教育、人文藝術與社區生活，落實「無牆醫院」理念，打造群體健康價值。

加護病房（ICU）護理師陳若曦分享了她17年來的工作感受。她表示，加護病房主要收治神經內外科病患，病人雖脆弱，但也非常勇敢。對外界來說，加護病房可能是冰冷且充滿警報聲的地方，但在她眼中，每位病人和家屬背後都有感人的故事。

江小姐現身說，69歲的媽媽今年3月無預警昏倒，緊急送醫發現長了6公分腦瘤，開刀治療後住進加護病房，在醫護人員悉心治療下，6月16日出院，就是由4B加護病房小組長陳若曦照顧，這個畫面被公共事務室楊惠君記錄下來，獲得院內比賽第3名。江小姐說，「如果不是這群醫護人員，我就沒有媽媽了」，感謝醫護人員的專業與耐心，使家人能在脆弱時刻獲得最好的照護。

陳若曦說，「每天我們都在照顧病人，看著他們與疾病抗爭，甚至面對生死，但醫護人員24小時的陪伴，讓我們成為病人的守護者與傾聽者。」護理不僅是科學，更是一種藝術。「護理醫學的人文價值核心，是關懷、陪伴與同理。我也將這些理念傳授給新進的學妹。」

陳若曦感謝病人與家屬的信任，「在他們最脆弱的時刻，給我們最大的信心，讓我們去照顧他們。正是這份信任，賦予我們工作的神聖價值，也讓我一直無法離開這份工作。」

家屬洪小姐表示，感謝醫護人員的努力與陪伴，媽媽因腦瘤昏倒緊急送到醫院手術與長期護理，感謝在最需要的時候有醫護人員的搶救和照顧，在搶救黃金時間與日常照護中，承受心理與情感的壓力。

「奇美月」今天在吳園藝文中心醫學人文特展首登場，傳遞更多病房溫馨故事，台南市副市長葉澤山表示，奇美醫院長期將專業醫療技術延伸至社區，用溫暖的方式關懷大台南各角落的居民，尤其在風災等重大事件中，不僅硬體復健需要時間，心理重建更需要陪伴，而奇美醫院在這方面扮演了非常重要的角色。