「左流右心」2階段開打 謝祖武、曲艾玲接種 羅一鈞：打氣最旺的1年

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會，邀請藝人曲艾玲擔任防疫大使。記者翁唯真／攝影
公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會，邀請藝人曲艾玲擔任防疫大使。記者翁唯真／攝影

公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」第一階段自10月1日開打截至昨日流感已接種431.7萬劑，為史上打氣最旺，今天開放第二階段50至64歲民眾施打，共準備230萬劑，並於全台各地全聯、大全聯共約120家門市及家樂福約32家門市提供接種，還可獲加碼的健康好禮，因打氣踴躍，今年應該不會開放全民接種。

流感疫情雖然連3周緩降，不過推估仍要至11月中旬才會脫離流行期，不過預估12月中下旬或是1月流感可能會在進入流行高峰。今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會，邀請藝人謝祖武及曲艾玲擔任防疫大使，與羅一鈞一同施打疫苗。

謝祖武表示，今天很特別能跟羅一鈞一同打疫苗，心中既開心又緊張，且能在全聯打到疫苗，感受到政府機關用心及全聯的用心，提醒民眾盡快施打。

曲艾玲也說，政府推廣打疫苗，可能去醫院會讓人比較緊張，但在大賣場把環境變得放鬆，且醫師專業問診簡潔有力。

羅一鈞透露，他已經打過23次流感、8次新冠疫苗。今年流感疫苗共準備648萬劑，為史上打氣最旺的一年，單一個月就已接種431.7萬劑，已運用開口合約加購20萬劑並配送給各縣市，而二階共有230萬劑將是施打情況，於11月底評估是否額外追加疫苗。至於新冠疫苗庫存目前充足。

羅一鈞說，目前新冠疫情仍處在相對低點，不過仍是有比前2年打氣好不少，但因為天氣漸漸轉涼，預計在如果說12月底、1月可能疫情又會攀升，到時候可能比較會有民眾出來打疫苗。因此還是建議民眾疫苗需要2周才有保護力，提醒民眾先施打不用等流行期間才去搶疫苗。

羅一鈞也強調，左流右新一起接種，並不會增加額外的副作用如發燒、痠痛等，跟單獨打相同，其實民眾也不用太擔心，且能產生足夠的保護效果，放心接種。

疾管署說，為方便民眾接種，疾管署今年第9年攜手全聯，透過全聯據點遍布全國的通路優勢，及今年新增大全聯門市的舒適場地，在全台各地約120家全聯及大全聯門市設置疫苗接種站。全國約有4400餘家接種合約院所，共同提供公費疫苗接種服務，民眾可先透過各地方政府衛生局官網、疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近合約院所，先行電洽院所或站點確認或預約，以免因無開診或人潮眾多而影響接種。

公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會，疾管署長羅一鈞帶頭打疫苗。記者翁唯真／攝影
公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會，疾管署長羅一鈞帶頭打疫苗。記者翁唯真／攝影
公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會，邀請藝人謝祖武擔任防疫大使。記者翁唯真／攝影
公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會，邀請藝人謝祖武擔任防疫大使。記者翁唯真／攝影
公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會。記者翁唯真／攝影
公費流感、新冠疫苗「左流右心健康安心」今第二階段50至64歲民眾開打，於全聯福利中心南港旗艦店第二階段開打記者會。記者翁唯真／攝影

