左流右新 開放50歲以上民眾公費接種流感及新冠疫苗

衛福部疾病管制署1日舉辦 114 年度公費流感及新冠疫苗記者會「左流右新 健康安心」，正式宣布自11月1日起進入第二階段施打，進一步開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗，第一階段對象仍持續接種，期盼透過擴大涵蓋族群，提升整體社會免疫屏障，守護全民健康。

疾管署表示，設置社區接種站方便民眾依照自己生活的節奏安排或陪伴家中老小就近接種，是疾管署相當重視的接種措施，因此今年疾管署持續與全聯及各縣市衛生局公益合作，攜手於全聯、大全聯指定門市設置疫苗接種站，方便民眾就近接種公費流感及新冠疫苗。本次記者會由疾管署羅一鈞署長、疾管署曾淑慧副署長、全聯管理部阮秀協理、全聯營業部量販營運處高介文總監、全聯營業部北一處黃啟信處長、防疫大使謝祖武先生與曲艾玲小姐共同出席。羅一鈞署長與2位防疫大使更在會中示範接種，以實際行動呼籲符合資格的民眾一起來接種，保護自己也保護家人。

羅一鈞署長指出，不僅是長者及具慢性疾病等高風險族群易於感染流感與新冠病毒後併發重症，增加住院及死亡風險，一般健康成人隨著年齡增長，免疫系統功能也會逐漸下降，感染病毒後發生重症住院的風險將漸增，且50歲至64歲族群多是家庭中最有力的經濟支柱，呼籲在此年齡層的民眾積極來接種公費疫苗保護自己的健康，也讓家人安心 獲得守護。

疾管署說明，為方便民眾接種，疾管署今年持續攜手全聯，透過全聯據點遍布全國的通路優勢，以及今年新增大全聯門市的舒適場地，在全臺各地約120家全聯及大全聯門市設置疫苗接種站。讓民眾可結合日常採買與生活行程或陪同家中符合公費接種資格的老小，一起在自家社區就近接種。前來接種的民眾不止可獲得疫苗保護力，還可獲得全聯加碼的健康好禮。

在記者會中，符合第二階段接種資格的防疫大使謝祖武先生及曲艾玲小姐，亦捲袖於現場接種。謝祖武先生呼籲民眾「健康不能等，疫苗是最可靠的防護」，並強調接種疫苗不僅是保護自己，更是守護家人、長輩與社會的責任。而曲艾玲小姐則以實際行動響應，每年準時接種流感及新冠疫苗，並提醒大家「面對疾病，預防永遠勝於治療」，希望藉此鼓勵更多民眾踴躍接種。

疾管署呼籲民眾，流感和新冠病毒每年都在變異，因此每年都要接種才能更新保護力，而預防勝於治療，建議民眾應及早施打以獲得充足的防護力。另也提醒，除了與全聯公益合作設置的社區接種站，今年全國約有4,400餘家接種合約院所，共同提供公費疫苗接種服務，民眾可先透過各地方政府衛生局官網、疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近合約院所，先行電洽院所或站點確認或預約，以免因無開診或人潮眾多而影響接種。此外，前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。