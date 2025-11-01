攜手實現全社會防衛韌性 全國義消 T-CERT 交流大會師

內政部消防署與苗栗縣政府消防局於1日在苗栗縣立體育場舉辦「114年全國義勇消防人員體技能交流活動暨T-CERT競技大賽」，這次活動共163組隊伍參加，報名人數逾1,700人，強化義勇消防人員體技能水平，提升T-CERT隊員災害初期自助互助能力。

內政部長劉世芳表示，義勇消防人員是我們救災防護體系中，不可或缺的重要力量，目前全國義勇消防人員總計將近5萬名，涵蓋救災、救護、宣導、山搜、水域、資通、營建、特搜、企業、無人機及後勤等各類義消，透過貼近實戰的技術交流與觀摩，提升我國整體防救災量能，實現「全社會防衛韌性」的目標。

劉世芳說明，為落實總統「全社會防衛韌性」的理念，消防署積極推動T-CERT (臺灣民間自主緊急應變隊伍)的建置，目標是在政府搜救隊伍抵達前，讓更多人透過自助互助，爭取黃金存活時間，目前全國已成立195隊T-CERT，擁有超過3,600名隊員，並培訓了超過1,700名教官，此外，在各地方政府的努力下，累積訓練7萬名防災士，強化企業、公民營機構防救災能力， 展現出國人對精進救援實力的投入與熱忱。

劉世芳特別提到，在這次馬太鞍堰塞湖的應變過程中，全國各地義消、T-cert前往花蓮，總共出動120隊、820人，展現出令人敬佩的專業與行動力，也為防災體系撐起最堅強的後盾，真正做到「平時訓練、災時守護、同島一心、眾志成城！」，同時，劉世芳強調，救災人員執行各項勤務應優先考量自身安全，為了保障消防救災人員勤務安全，消防法已納入職安專章相關法令，未來將持續透過各項訓練，強化全體救災人員職業安全意識。

劉世芳指出，在義消體技能交流活動方面，仍延續上屆內容以實際救災的項目，包含火災搶救，車禍救援，無人機運用，繩索救援及救護技術等五大項目，這些項目模擬第一線救援挑戰，在提升義消人員在不同災害情境下的專業判斷與操作技能；此外，這次活動特別加入T-CERT競技大賽，透過空間辨識、輕型搜救、基礎救護操作等競賽項目，期提升T-CERT隊員初期應變與減災的自助與互助能力，透過義消體技能的精進以及T-CERT自主應變能力的提升，有效結合民力與政府機關應變能量，整體提升國家防救災能量，共同打造一個更安全的家園！