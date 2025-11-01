接住鏟子超人！衛福部推方案 1年內每人可3次心理諮商

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛生福利部今起推出「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」，提供投入救災人員及志工，1年內每人3次心理諮商服務，盼成為救災英雄及鏟子超人「安心」的後盾。本報資料照片
衛生福利部今起推出「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」，提供投入救災人員及志工，1年內每人3次心理諮商服務，盼成為救災英雄及鏟子超人「安心」的後盾。本報資料照片

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，災害自9月23日發生至今，第一線救災人員與投入災區復原工作的志工，身心承受高度疲憊與情緒張力，甚至影響後續生活。衛生福利部今起推出「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」，提供投入救災人員及志工，1年內每人3次心理諮商服務，盼成為救災英雄及鏟子超人「安心」的後盾。

在災後救援與復原期間，第一線救災人員與志工長時間處於炎熱天氣、高壓環境下，又面對災情、協助災民、處理突發狀況，衛福部新健司長陳柏熹表示，其身心亦承受高度疲憊與情緒張力，事後可能出現如失眠、情緒低落、易受驚嚇、注意力不集中、夢中重現災難情境等症狀，甚至影響日常生活與心理健康，亟需適當的心理照護與支持。

為此，衛福部專案辦理馬太鞍溪方案，運用公務經費約2000萬元，提供參與馬太鞍溪堰塞湖災害復原工作的救災人員及志工，每人3次心理諮商服務，不限年齡也會從寬認定適用，不漏接每一名需要心理支持的民眾，全台合作機構共618家，執行期間自今起至明年10月31日止。

衛福部表示，有需要馬太鞍溪方案的救災人員及志工，掌握4步驟快速上手預約、使用服務：

1.查詢：馬太鞍溪方案合作機構與本部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，請逕上青壯方案官網查詢（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）。

2.預約：逕洽合作機構預約，並告知欲使用馬太鞍溪方案。

3.準備：準備身分證明文件。

4.諮商：接受諮商服務。

馬太鞍溪 情緒低落 衛福部

