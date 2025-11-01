「為氣候而走」下午登場 環團籲政府提升氣候韌性、防災調適

極端氣候愈發頻繁，氣候危機早不只是環境議題，更攸關人類生存權。「為氣候而走—打造韌性台灣」今天下午將於台北市政府東門廣場登場，將集結上百的關心氣候變遷的民間團體繞行台北101，號召百工百業上街，一起呼籲政府提升氣候韌性與防災調適能力，並針對不同產業特性制定更具體的保護與調適措施。

遊行主張，面對日益頻繁的氣候災害，社會需要的不只是災後重建，更是具前瞻性的「氣候調適」思維，呼籲台灣提升氣候韌性與防災調適能力，打造「建構永續與世代正義」、「強化國家安全與自主」、「深化民主與多元文化」三大韌性，遊行也對此提出12項訴求。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜說，近年高溫、暴雨與乾旱已衝擊長者、學童、農水、供電與物價，這不只是環保議題，而是生存課題，政府應減碳不拖、調適訂時程與績效、跨部門治理納入熱浪淹水缺水與病媒、完善弱勢與勞工保護、擴大支持地方社區行動讓「氣候調適護未來」不只是標語，而是未來世代可以真正依靠的日常。

國際特赦組織台灣分會法案政策主任劉李俊達說，國際特赦組織今年發布了4份研究報告，指出這幾年氣候變遷導致的嚴重人權衝擊，特別是由於極端氣候導致的流離失所，例如因海平面上升，吐瓦魯與吉里巴斯等太平洋島國面臨國家滅頂，連年乾旱導致許多馬達加斯加人民被迫遷移，或者日前花蓮馬太鞍溪的洪患，這些災難都警示了位處地震帶又要面對颱風的台灣，將面臨更嚴峻的氣候危機，不管是中央還是地方政府，都需要提出更積極與細緻的調適計畫。

環境權保障基金會執行長凃又文說，氣候議題的本質不只是環境問題，而是攸關生命權的議題。氣候變遷奪走的不只是家園，更挑戰社會的公平與人權。她呼籲能源轉型過程應尊重程序正義，讓各世代、弱勢與地方社群都能參與，才能建立真正的信任與共識。

綠色和平氣候能源專案主任忻儀表示，台灣AI供應鏈、ICT產業帶動的經濟發展，伴隨著巨大用電需求與碳排放，嚴正呼籲所有用電和排碳大戶，必須立即轉型為綠電產消者，加速投資和生產綠電，負起推動台灣能源轉型的責任。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯則說，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於11月在巴西舉行，聯合國本周二發布報告分析各國減量承諾，2035年僅能將排放量相較於2019年時減少10%，遠遠不及抑制增溫1.5度的需求，台灣下周即將核定的「2035年國家自定貢獻」（NDC3.0）強度也同樣不足，無法讓台灣落實法定的2050淨零目標。

他呼籲，政府應強化非核減碳目標，將2035年減量目標從減量38%提升至52%，最重要的手段便是落實汙染者付費，一方面確保碳費費率如期調升，另一方面應就石化、鋼鐵等產業研擬產能調降與高碳製程汰換的轉型路徑，針對電子業與AI需要訂定嚴格的能源效率與再生能源採用標準，才能促進產業低碳競爭力。