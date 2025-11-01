快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人只要頭痛、牙痛，就會吞一顆止痛藥，但止痛藥會「越吃越沒效」嗎？示意圖/Ingimage

不少人只要頭痛、牙痛，就會吞一顆止痛藥，但止痛藥會「越吃越沒效」嗎？對此，食藥署解釋，止痛藥並不會有抗藥性，但若長期且頻繁使用，可能導致耐藥性或依賴性，建議民眾依醫師建議正確用藥。

食藥署在臉書表示，常見止痛藥分兩種，第一種為「乙醯胺酚」，通常用於退燒與止痛；第二種為「NSAIDs非類固醇消炎藥」，用於改善頭痛、經痛、肌肉痛。

食藥署說明，很多人好奇「吃止痛藥會不會產生抗藥性？」，答案是不會！止痛藥雖然不會導致病原體對藥品產生抗藥性，但長期且頻繁使用，可能會出現「耐藥性」，讓止痛藥效果變差，反而要吃更多顆止痛藥。

至於「一出現疼痛，是否就該吃止痛藥？」，食藥署表示，若只是短暫、輕微疼痛，可先觀察一段時間，但若為生理痛、偏頭痛等特定情況，儘早吃止痛藥會更有效。食藥署提醒，不濫用且按照藥品指示服用止痛藥，才能發揮最佳功效，若用藥後症狀沒有改善，建議諮詢醫師或藥師。

食藥署 頭痛 經痛 類固醇

止痛藥吃多會上癮又沒效？食藥署揭正解：2症狀越早吃越有效

