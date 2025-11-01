未來1周2波東北季風「細雨紛飛」又降溫 11月中關注熱帶系統是否近台

未來1周兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜今天表示，北部、東北部整天比較涼，其他地區早晚比較涼，南來北往溫差比較大。迎風面比較容易下雨，不過這種雨都是細雨紛飛的雨，下雨狀況不是太明顯。

目前天氣，林定宜表示，台灣上空大致上是北部和東半部迎風面地區雲量比較多，至於東南部和中部的雲量也稍微多一些，南部維持晴天的狀況。

未來天氣，林定宜表示，今天由於受到東北季風影響，大陸高壓位於長江流域一帶，這波東北季風預估持續到下周一，下周二台灣附近轉吹偏東風，溫度會略為回升一些。下周三很快又有另外一波東北季風增強，下周五東北季風又逐漸減弱，轉成偏東的風向。

林定宜表示，今天白天受到東北季風影響，主要下雨區域還是在迎風面，其中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮會有不定時的局部短暫雨，中部以北、大台北地區、台東地區、恆春半島零星短暫雨，南部山區午後也可能會有零星短暫雨。其他地區像是南部平地，維持晴到多雲天氣。

溫度方面，林定宜表示，中南部高溫還是可以上看到30度以上，北部、東北部比較涼，其他地區早晚也比較涼。

未來降雨趨勢，林定宜表示，今晚到下周一受到東北季風影響，今晚到明天清晨可能有一波水氣通過台灣上空，北部地區會有不定時的局部短暫雨，中部地區零星短暫雨。下周一又有另外一波水氣接近，北部地區有一些零星雨。

林定宜表示，下周二東北季風稍微減弱，由於台灣北部海面和華南附近有低壓雲系通過，水氣還是增加，桃園以北和基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮都是有不定時局部短暫雨。台東地區、恆春半島、東南部地區也有一些不定時的零星短暫雨。這天水氣相對偏多一點。

下周三另外一波東北季風增強，林定宜表示，主要下雨區域還是在桃園以北、東半部地區。下周四持續受到東北季風影響；下周五東北季風減弱，水氣相對比較少一些，只有在基隆北海岸、東半部、恆春半島有一些零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度趨勢，林定宜表示，今天到下周一東北季風影響，北部和東北部整天比較涼，其他地區早晚比較涼。今天北部、東北部清晨溫度19、20度，其他地區21、22度左右。下周一之前，北部和東北部溫度下降一些，中南部日夜溫差大。下周二由於東北季風逐漸減弱，溫度稍微回升一點點。不過，很快下周三東北季風再度增強，溫度又會再度稍微轉涼。

下一波東北季風的強度，林定宜表示，北部和東北部地區低溫20度上下，高溫也只有22、23度，整天偏涼。中南部日夜溫差大。下周五東北季風又逐漸減弱，溫度會稍微回升一些。

東北風偏強，林定宜表示，今天上午至明天晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

林定宜表示，沿海地區和離島風力會比較強一些，今天東南部地區和蘭嶼綠島有長浪發生機率，海邊活動留意安全。