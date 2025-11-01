長照3.0由醫院朝向社區化 石崇良：擬開放醫檢師於長照單位執登

長照3.0明年將上路，強調「醫照合一」，各職類醫事人員，均爭取參與長照相關計畫。衛福部長石崇良表示，長照3.0照護模式，從傳統機構式照護，拓展是社區、居家，連帶讓醫事檢驗方式改變，產業界已發展出更便攜、可移動的檢驗設備，為讓醫檢師工作更彈性，近期將與全聯會討論，鬆綁法規，讓醫檢師可於長照機構、預防醫學單位等執業登記。

石崇良表示，檢驗運用範圍愈來愈廣，不再限縮於醫療機構內部，已擴展至生技產業，如再生醫療、次世代基因定序檢測等，並有朝向預防醫學發展趨勢，長照3.0從機構式養護走向社區、居家，需有更靈活移動、更即時的檢驗檢測投入協助，國內產業界已研發可居家使用的移動式床邊照護診斷設備（POCT），未來醫檢師也可投入協助。

現行醫檢師從業必須執業登記於特定醫療院所或醫事檢驗所等。石崇良說，要讓醫檢師加入長照服務，並讓從業內容更加彈性，必須鬆綁法規，衛福部過去已開放醫檢師可在生物實驗室執登，因應長照3.0，擬開放醫檢師在長照機構、預防醫學單位執登記，同時考量再生醫療雙法，將於明年初上路，擬開放醫檢師在藥廠、生技公司執業登記，將與醫檢師全聯會進一步討論。

醫檢師與其他職類醫療人員相同，須接受繼續教育才能保留執照。石崇良表示，他「非常看好醫檢」，醫檢師分不同子領域，包括細菌病毒、生化血液、分子基因等，將與全聯會討論如何提升各次領域發展，盤點會員執業樣態，研發多元繼續教育課程，讓醫檢師人才彼此分工，在少子化情況下，每一位醫檢師都能發揮最大能量。

台灣醫事檢驗學會理事長曹國倩表示，學會承接衛福部食藥署、國健署等，合計55項國家型計畫，從早年結核菌、愛滋病篩檢，到近期配合癌症防治政策的糞便潛血檢測等，均有醫檢師投入貢獻，為守護台灣醫檢品質與能力，學會積極參與國際活動，為國際醫檢相關組織正式會員，取得國際發聲機會，台灣醫事檢驗將邁向自動化智慧化精準醫療新階段，醫檢師可變成臨床決策重要夥伴。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線