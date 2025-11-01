快訊

準「海鷗」颱風上午8時生成 最新路徑曝！粉專分析對台灣影響

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD28號路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓TD28號路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD28號今天上午8時生成，中心位置在關島西南方800公里之處（鵝鑾鼻東南方2390公里之處），以每小時15轉20公里速度，向西北西進行，有發展為輕度颱風海鷗的趨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年第25號颱風「海鷗」即將形成，目前位於帛琉東北方，預計往西移動，下周穿越菲律賓中南部群島後進入南海。

由於熱帶性低氣壓TD28號位置相當南邊，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣北擴有限，對台灣間接影響情況不明顯，暫時可以放心。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在準海鷗旁邊還有一個99W，預估未來幾天也有逐漸發展的趨勢，這個系統就必須注意了，但時間還久，繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

