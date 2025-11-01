北市天文館盤點11月天象 6年來最大滿月5日登場

快訊

中央社／ 台北1日電
滿月示意圖；圖為2020年5月7日的超級月亮。記者賴香珊／攝影
台北市立天文館今天表示，11月天象精彩，先由5日的超級月亮打頭陣，以6年來最大滿月之姿閃亮登場，17日還有獅子座流星雨，另若想一睹萊蒙彗星身影，8日前為最佳觀賞期。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿介紹11月3大值得觀賞天象，首先是5日的滿月，此次滿月不僅是今年最大，還是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比4月時的最小滿月相比，大約是新台幣50元硬幣與10元硬幣的差別。

天文館表示，由於又大又亮的滿月可以與地面景觀構成令人驚嘆的美景，5日晚間7時至8時將在國父紀念館前廣場辦理最大滿月快閃活動，邀請民眾共襄盛舉。

除此之外，天文館表示，今年初才被美國萊蒙山巡天計畫發現，被暱稱為「檸檬彗星」的萊蒙彗星正值最佳觀賞期，有興趣的民眾可把握8日前的日落後至晚間7時前，用雙筒望遠鏡往西方低空搜尋這顆年度最亮彗星。

最後，天文館表示，17日將是獅子座流星雨極大期，每小時天頂流星數估計有10顆到15顆，建議民眾在當天深夜11時至隔天曙光前，找個視野開闊、光害少的地方，即可以肉眼欣賞這場冬季流星雨。

