聽新聞
0:00 / 0:00
布局人事 石崇良：國健署癌防組長林莉茹、食藥署主秘蔡淑貞接副署長
衛福部內部人事調動，多名司署首長、副首長懸缺，新任部長石崇良上任至今滿2個月，已陸續補人，除日前疾管署長羅一鈞宣布，由該署高屏區管中心主任林明誠接任副署長，石崇良今天出席活動時，公布國健署副署長一職，由原癌症防治組長林莉茹接任，已正式生效，食藥署副署長則由具食安背景、該署原主任秘書蔡淑貞接任。
疾管署前副署長羅一鈞升任署長，該署副署長懸缺，日前已宣布由林明誠接任，石崇良今天出席「台灣醫事檢驗學會40周年慶」時提到，衛福部已加速人事佈局，並說明這項人事任命背後原因，考量未來防疫應結合中央、地方力量，拔擢疾管署原高屏區管中心主任林明誠接任副署長，目的是借重林在地方防疫經驗。
石崇良表示，賴清德總統提出健康台灣政策，目標要在2030年降低癌症死亡率3分之1，這是國健署重要任務，也是一大挑戰，接任副署長的林莉茹，原為癌症防治組長，具防治癌症經驗，適合擔任副署長一職，持續推動相關業務，除肺癌、乳癌、大腸直腸癌等癌別，過去較少浮上枱面的攝護腺癌，隨高齡化盛行率已在增加，死亡率在各項癌症中，排名前五大，需訂出國家級防治策略。
食藥署前副署長林金富主責食安，曾處理蘇丹紅辣椒粉、巴西蛋等重大食安事件，近期調任衛福部參事，副署長職位懸缺。石崇良表示，他已簽核公文，食藥署副署長將由現任主任秘書蔡淑貞接任，食安是「不可承受之重」，攸關全台2千3百萬民眾每日生活，蔡具食品專業背景，可協助食藥署長姜至剛推動相關業務。
衛福部社家署署長仍懸缺，由副署長周道君代理，健保署前副署長陳亮妤接任署長後，目前副署長職位仍無人擔任。石崇良表示，他在人事安排上「速度都是快的」，社家署人事很快出爐，但健保署「要再等一下。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言