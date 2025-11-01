全真瑜珈團訟收件至12月15日 北市寄2006封簡訊通知受害者

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
全真瑜珈無預警倒閉，引發社會關注。本報資料照片／記者林澔一攝影
全真瑜伽無預警倒閉，震驚全台超過4萬名會員，台灣消費者保護協會也出手，代為提起團體訴訟。北市法務局今說，已發送2006則簡訊，通知曾向北市府提起消費爭議申訴的消費者，另函請中央單位、多個地方政府，協助轉知相關資訊給受害者。

法務局表示，北市府自事件爆發後第一時間即啟動跨局處應變機制外，加開專場法律諮詢服務並彙整常見問題QA，同時積極拜會溝通國內兩大優良消保團體商請承接團體訴訟。

法務局說，經社團法人台灣消費者保護協會正式函覆北市府，同意承接全真瑜珈倒閉所涉消費爭議團體訴訟，並於10月29日召開記者會，宣布即日起受理消費者申請加入團體訴訟。

法務局提醒，消費者團體訴訟的目的是協助消費者集體求償並節省勞費，因此在消費者保護法明文以讓與損害賠償請求權的方式，由消保團體代為訴訟。參與團體訴訟者無須負擔任何費用、花費時間出庭，能大幅降低消費者求償成本。

法務局指出，台灣消保協會受理全真瑜珈倒閉所涉消費爭議團體訴訟申請期限僅至12月15日下午5時，若欲參與團體訴訟者，應詳閱該協會公告內容，確認相關資格及應備文件，並於時效內提出申請，詳情可上該協會官網查詢或電洽（07-9700726)。

法務局表示，為讓曾向北市府提起消費爭議申訴的消費者知道此訊息，法務局已於10月30日以簡訊發送方式，逐件通知提起申訴的消費者共2006則，也於27日函請行政院消費者保護處、運動部、北市體育局，以及新北、桃園、台中與嘉義市政府協助轉知轄內受害消費者團體訴訟資訊。

全真瑜珈宣布10月起停業。本報資料照片／記者林澔一攝影
