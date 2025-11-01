未來1周東北季風接力很秋天 颱風最快今生成！專家分析侵台或共伴機率

東北季風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天清晨降雨集中在迎風面局部地形，雨量看起來也很有限，清晨許多地方都有比較低的溫度出現。

低溫的成因大概可以分成兩個部分，吳聖宇表示，一部分低溫是迎風面北部、東北部一帶直接受東北季風涼冷空氣造成，像是新北石碇的18.8度、宜蘭三星的19.8度、苗栗銅鑼的19.9度等。

另一部分低溫，吳聖宇表示，則是因為天空雲量少的輻射冷卻作用，配合部分涼冷空氣在背風面的中南部所造成，低溫發生的範圍還比北台灣更廣，溫度也普遍更低一些，像是高雄內門的18.5度、雲林古坑的18.6度、嘉義市東區的19.0度、台南關廟的19.3度以及南投中寮的19.4度。

台北站今天清晨低溫22.8度，他說，雖然風力不大，但是雲量偏多、濕度持續偏低，沒有輻射冷卻發揮的狀況，因此溫度也是下不去的狀態。

今明兩天到下周一持續受到東北季風影響，水氣不多，但是吳聖宇表示，西邊一直會有些中高層較薄的雲層東移通過，因此中北部、東半部雲量偏多，南部陽光才會相對比較明顯。

降雨方面，仍是集中在迎風面局部地形上，吳聖宇表示，包括基隆北海岸、大台北東側、宜蘭到花蓮會有些局部短暫陣雨機會，雨量都不大。南投以南到高屏一帶山區局部午後降雨，不過實際發生的降雨應該有限。

溫度方面，吳聖宇表示，自苗栗往北到宜蘭一帶白天高溫大約22至25度，花東地區高溫25至27度，台中到嘉義高溫28至30度，台南到屏東一帶仍有30至32度高溫。

他提醒，中部、北部、東北部甚至到花東縱谷內空曠地區，在夜晚清晨有機會出現17至19度之間低溫，如果有輻射冷卻作用配合的地方，低溫出現就會比較明顯，都市地區的低溫19至21度左右。南部空曠地區低溫也有機會降到20度上下，都市地區低溫則是在22至24度左右。

西半部沿海、東南部到恆春半島沿海，以及各離島地區，容易出現6至8級強陣風，揚塵影響空氣品質等狀況也要多加注意。

下周二、下周三中高層短波槽通過台灣以北，帶動華南雲雨帶東移，水氣增多，吳聖宇表示，北部、東北部、東部降雨增加，轉為陰天有短暫陣雨天氣，配合底層東北季風，迎風面的基隆北海岸、東北角以及宜蘭地區還有北部局部山區累積雨量可能會較多一些。

另外，吳聖宇表示，雲雨帶南側也可能延伸到中部地區，造成中彰投一帶有局部短暫陣雨的機會，不過雨量不多，降雨範圍也比較局部性。

吳聖宇表示，雲雨帶下周三晚間就會離開，到了下周四、下周五另一波東北季風影響，水氣有限，降雨範圍偏向迎風面區域為主，其他地方天氣較為穩定。下周末期間東北季風減弱，迎風面地區仍有局部短暫陣雨，其他地方天氣維持穩定狀態。

溫度方面，他說，隨著東北季風增強、減弱，在北台灣白天高溫比較有起伏的變化，夜晚清晨則是持續偏涼，其他地方大致都維持日夜溫差變化較大的情況。

短時間內東北季風一波波南下，不過吳聖宇表示，冷空氣的強度都還沒有特別強，暫時會維持在秋天的感覺為主，想要再往更低一個階段的溫度降低，走向冬天的程度，可能還要再等一段時間。

至於颱風消息，他說，目前在菲律賓東南方、雅浦群島附近海面上的熱帶擾動已經逐漸發展起來，今明兩天就可能發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，未來將往菲律賓群島接近，下周通過菲律賓後進入南海，繼續朝向越南移動。

是否影響台灣？吳聖宇表示，由於預報進入南海的位置比較偏南，因此對台灣沒有直接威脅，加上北邊在南海中北部可能會頂著一個中高層的高氣壓，因此外圍的水氣似乎也不太能明顯北飄靠近台灣，跟東北季風出現交互作用甚至共伴效應的機會較為偏低。如果預報沒有太大變化的話，對台灣的天氣來說應該沒有明顯的影響情況，後續預報的變化還可以再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。