快訊

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

馮淬帆驚傳離世！曾炮轟導演王晶是王X蛋：害很多人很慘

非洲豬瘟中央災變中心下午4時記者會 陳駿季親上火線說明

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午4時在農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季說明最新防疫進展。本報資料照片
非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午4時在農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季說明最新防疫進展。本報資料照片

為防堵非洲豬瘟擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午4時在農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季說明最新防疫進展。

針對台中案例場的非洲豬瘟可能來源是廚餘，是否禁廚餘養豬，全民關注。雲林縣早自7年前就禁止廚餘養豬，苗栗縣政府昨晚宣布即日起縣內全面禁止使用廚餘養豬，即使未來中央宣布疫情解禁，苗栗縣仍將持續禁止廚餘養豬。

至於黑毛豬喜歡吃廚餘的說法，國民黨立委張嘉郡昨天表示，根本不是因為「黑毛豬喜歡吃廚餘」，而是黑毛豬的養育期較長，如果純使用飼料，成本較高，禁餵廚餘才能根絕非洲豬瘟。

張嘉郡昨天質詢表示，廚餘去化的問題與非洲豬瘟的防疫，這兩者必須切割來看，行政部門不能將防疫的責任加諸在豬農身上，只要不全面禁止，破口會隨時發生。對此，行政院長卓榮泰表示，目前廚餘去化已有在進行規畫，相關飼料津貼也有補助，但轉換需要時間，能不能形成長期政策，還要跟各界進行溝通。

農業部長陳駿季說，目前政策原則上是禁止廚餘養豬，未來會全面查廠，檢視廚餘設備與養豬規模是否符合規定，蒸煮設備有無落實即時監控，且符合法令規定等三大前提下才會考慮開放，目前已與新北、屏東、新竹、台中等廚餘養豬大縣溝通，持續輔導廚餘養豬場轉型。

非洲豬瘟 廚餘 陳駿季

延伸閱讀

黑毛豬喜歡吃廚餘？ 張嘉郡打臉曝真正原因 禁餵才能根絕非洲豬瘟

張嘉郡籲全面禁止廚餘養豬 卓榮泰：輔導轉型中需要時間

列舉防範非洲豬瘟四大無作為 國民黨：最大破口在中央政府

沈政男提非洲豬瘟R0值稱「中市府未延誤通報」 陳駿季：疫調中

相關新聞

黑毛豬喜歡吃廚餘？張嘉郡打臉曝真正原因 禁餵才能根絕非洲豬瘟

國民黨立委張嘉郡呼籲應全面禁止廚餘養豬。對於媒體報導黑毛豬「喜歡吃廚餘」，她在政治評論員黃暐瀚「暐瀚撞新聞」節目上表示，...

台中染疫豬場仍驗陽性 禁運宰政策未定

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布台中案例場病毒基因定序結果，確認基因為重組株，與中國大陸及越南的病毒株相似度高，無法確認病...

中央補助非洲豬瘟衝擊 台中、雙北加碼

非洲豬瘟疫情造成相關產業受衝擊，台中市長盧秀燕昨宣布，中市推出3大支持方案，中央補助豬肉攤商每攤3萬元，中市加碼1萬5千...

非洲豬瘟中央災變中心下午4時記者會 陳駿季親上火線說明

為防堵非洲豬瘟擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午4時在農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季說明最新防疫進展。

苗栗縣下達禁用廚餘養豬命令 農業處：即使疫情結束仍將維持禁令

苗栗縣政府防範非洲豬瘟疫情傳播並確保縣內養豬產業安全，昨晚宣布即日起縣內全面禁止使用廚餘養豬，即使未來中央宣布疫情解禁，...

影／揭台中「廚餘噴泉」江和樹喊：阿娘威，好噁心！市府說話了

台中市霧峰垃圾掩埋場貯坑倒廚餘後，網友笑稱是「廚餘海」，經市府緊急覆土，市議員江和樹今直擊現場仍直冒「廚餘噴泉」，喊「阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。