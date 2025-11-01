馮淬帆驚傳離世！曾炮轟導演王晶是王X蛋：害很多人很慘

81歲馮淬帆今日（1日）凌晨傳來離世消息，消息由台灣議員蔡淑君在社群平台發出，引來不少台媒報導，而從影多年的馮淬帆，在2023年出席電影《蝴蝶大廈》記者會上提到當年拍下多套經典港產片時，直言是爛戲、自己一輩子的恥辱，更發炮怒轟昔日多次合作的王晶：「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘！」

面對馮淬帆的指控，王晶亦在微博公開反擊。演過《奇謀妙計五福星》系列，及王晶執導的《精裝追女仔》、《最佳損友》系列，馮淬帆搞笑形象深入民心，但原來他一直相當介懷，曾在記者會上對昔日拍檔的評價甚差直指︰「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘，他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」

王晶在3月22日發微博，貼出當年劇照，直指馮淬帆有被害妄想症，更叫《蝴蝶大廈》導演錢人豪別用病人當演員：「錢導你大發慈悲譲他繼續治療吧，用病人當演員省不了多少，還違法。」

延伸閱讀：

文章授權轉載自《香港01》