將有2個颱風接力生成？ 他指11日前後有新熱帶擾動並接近訊號

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
熱帶擾動98W路徑潛勢預測。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
颱風季的延長賽？氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，去年熱帶擾動的生成、發展及運動、路徑都很特別；在11月生成的颱風就有康芮、銀杏、桔梗、萬宜及天兔。甚至12月又冒出帕布颱風。

今年還會這樣嗎？颱風生成的延長，會不會拉到這麼晚？林得恩表示，根據歐洲（ECMWF）、歐洲（EC-AIFS）及美國（NCEP）數值模式今晨模擬結果，均一致反應出，在下周一前後，熱帶擾動98W將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海。

強度後續都有再增強為颱風的趨勢；林得恩表示，尤其是，歐洲（EC-AIFS）數值模式更預測其強度可能升級至中度颱風等級。

至於是否影響台灣，林得恩表示，運動路徑再偏南或偏北，將決定台灣的東北部是否會有共伴效應發生；目前綜合評估，對台灣並無直接的影響。

但他說，也需持續追蹤的是，3個主流模式也都有掌握到11月11日前後，後面還有一個新的熱帶擾動生成並接近的訊號；由於時間尚久，變動性大，還可以先觀察看看，無需過度緊張。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 運動 美國

