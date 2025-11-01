坣娜、顏正國都因肺腺癌病逝 蘇一峰曝最佳檢查方式

「好小子」顏正國、藝人坣娜都因罹患肺腺癌今年先後病逝。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，坣娜撐過胰臟癌，撐過紅斑性狼瘡，還是逃不過台灣女性癌症的頭號殺手肺癌。

坣娜2021年演唱會後出現咳嗽症狀，礙於疫情期間不便就醫，同年12⽉檢查出肺腺癌第4期。「肺癌就是這麼可怕，在你不注意的時候長出來」，蘇一峰表示，一發現就已經是肺癌末期，最後奪走生命。「提早做電腦斷層是現在最佳的檢查方式」。

蘇一峰表示，台灣每年1萬人死於肺癌。台灣肺癌有4個第一名：發生人數最多、死亡人數最多、健保花錢最多、自費花錢最多。台灣肺癌有個世界第一名，「肺腺癌EGFR突變率世界最高，研究發現，空氣汙染與EGFR突變，有很大相關性」。