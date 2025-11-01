1張圖看周末天氣 東北季風接力抵達 北宜濕涼、中南部日夜溫差明顯

今天東北季風影響，中央氣象署表示，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，大台北、北部山區、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，氣象署表示，今天北台灣及宜蘭整天氣溫約20至25度，其他地區早晚稍涼，低溫20至24度，高溫26至32度，中南部日夜溫差較明顯；離島天氣為多雲到晴，澎湖23至25度，金門21至25度，馬祖20至22度。

明天至下周一東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北、北部山區、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，下周一降雨稍增，桃竹苗地區亦有零星短暫雨。

下周二東北季風減弱，北部及宜蘭仍偏涼；桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周三東北季風增強，北部及宜蘭天氣較涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周四東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。