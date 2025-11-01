天氣展望 氣溫先降後升這時起全台有雨 仍有熱帶擾動生成訊號

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周主要為東北風影響的天氣型態，降雨以迎風面的北部及東半部為主，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，第1周期中前東北季風增強，北部及東北部天氣偏涼，期末氣溫回升。第2周南方雲系北移、水氣增多，各地降雨機率提高，北部及東半部有局部較大雨勢發生的機率。

此外，氣象署表示，近期西北太平洋仍有熱帶擾動生成訊號，隨時留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

