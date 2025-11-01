高雄內門18.7度 吳德榮：兩波東北季風接力影響 熱帶系統對台影響曝

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1周兩波東北季風影響，下周一晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，下周二降雨擴及北台灣。聯合報系資料照片
今晨氣溫比昨晨略降，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨最低氣溫依序為高雄內門和雲林古坑18.7度，其次的新北石碇18.8度、嘉義東區19.1度。

今、明兩天受東北季風影響，吳德榮表示，水氣不多，各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台灣稍涼，中南部白天偏熱早晚涼；北部19至26度、中部19至32度、南部19至33度、東部20至30度。

下周一、下周二仍受東北季風影響，吳德榮表示，下周一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下周二降雨擴及北台灣。

吳德榮表示，下周三至下周五起另一波東北季風影響，冷空氣仍偏弱；下周三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下周四、下周五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

至於颱風消息，他說， 熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式（ECMWF）下周四20時模擬顯示，其距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式下周四20時模擬（右圖）顯示，其共伴效應發生在呂宋島。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式下周四20時模擬（右圖）顯示，其共伴效應發生在呂宋島。圖／取自「洩天機教室」專欄

