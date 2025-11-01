聽新聞
11月徵文主題 喉中卡住的瞬間

聯合報／ 本報訊

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置？應立即就醫嗎？歡迎來信分享您的應變經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，11月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、匯款銀行或郵局（請註明分行名稱）及帳號，以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

