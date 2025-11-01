院長講堂／三總院長陳元皓 解除病人苦痛 堅守醫者仁心

在軍醫體系行醫逾30年的陳元皓，2024年11月底接任三軍總醫院院長。從2019年開始負責醫院營運、國防醫學院教育職務的職涯轉變，他說，「每個轉換過程都是挑戰，不免有幾分忐忑，但非常感謝長官的肯定與栽培。」

陳元皓回憶，從國防醫學院教育長，後續轉換國防部軍醫局衛勤保健處處長、國防醫學院副院長兼三軍總醫院執行官、三軍總醫院松山分院院長、國防醫學院院長、三軍總醫院院長等職務，他以「戰戰兢兢」來形容上任心情，但過程務實踏實，這樣才能帶領團隊同仁走得穩、走得遠。

神經外科專家 救回傘兵秦良丰

陳元皓自國防醫學院醫學系87期（83年班）畢業，實習時正值現任花蓮慈濟醫院院長林欣榮擔任三總神經外科部部主任，非常欽佩林教授在神經外科領域的先驅研究，尤其腦組織移植治療神經退化性疾病，因此對神經外科治療感到著迷，決定投身這個領域。

如今他也成了脊椎損傷、腦血管疾病等外科手術的專家，許多民眾慕名求診，包括震驚全國的陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰跳傘操演意外。陳元皓與三總團隊合作研發「虛擬實境導航」手術，增加手術精確度，減少腦部手術病人的風險，且榮獲第15屆國家新創獎臨床新創獎。

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰跳傘操演意外，經復健後從幾近全癱到站立。本報資料照片

牢記從醫初心 做中學累積經驗

出生於鄉村的陳元皓，因家人都得舟車勞頓到城鎮就醫，感受到良醫責任重大，因緣際會透過軍事聯招進入醫療領域，從此踏上從醫之路。他認為，這是神聖的志業，「醫療的目的在於解除病人的病痛。」

陳元皓表示，教授們嚴謹的訓練課程及臨床實作，淬鍊出獨立思考及驗證的能力。即使每一次住院醫師的個案討論像被剝了好幾層皮，沒事前做功課絕對被罵到臭頭！「老師們絕對不假辭色」，逼著提升臨床能力，才能從醫學生蛻變成醫師。

「醫師的養成過程既漫長又辛苦。」陳元皓說，一個醫師的養成，非常不容易，吸收大量基礎醫學知識後，再到進入醫院學習臨床知識。經過二年不分科住院醫師（PGY）、最少三年的分科住院醫師（Resident），才能拿到專科醫師資格，成為主治醫師（Visiting Staff）。

陳元皓強調，醫療是一門深奧學問，醫學生「做中學」累積經驗，其邏輯思維就會愈縝密，治療方式也會愈科學。年輕一輩其實很優秀，考上醫學院、通過二次國家考試，能力無庸置疑。從教育的角度來看，要讓這群新手適應節奏快速、工作量大的職場，是醫療團隊的責任。

攬才育才留才 也要當心靈導師

陳元皓常勉勵學生，畢業後並不是結束，而是下一階段旅途的開始。他在白袍典禮都會扮演「烏鴉」的警惕角色，要有勇敢面對壞事的能力，並且不斷檢視和反省自己，因為白色長袍代表專業、自信以及對病人的承諾，是醫師誓言的象徵。穿上白袍是一份榮耀，也提醒了醫學生未來責任的承擔。

醫師生活忙碌緊湊，卻也承載著救死扶傷的責任感與成就感，尤其是搶救車禍、摔傷、腦中風的急重症患者。陳元皓接下院長一職，責任更重大了，醫學教育不是只有傳統的學生收進來就好，還要負責臨床教育。他自許，既是醫者，也是教育者，除了守護病人的生命，也要成為啟迪後進的心靈導師，健全「招才、攬才、育才、留才」的永續發展。

陳元皓是功能性神經外科專家，許多病患慕名而來。圖／三軍總醫院提供

陳元皓

●年齡：57歲

●專長：腦血管疾病、脊椎損傷、功能性神經外科手術、電腦刀立體定位放射手術、深腦刺激器植入治療巴金森氏症、腦瘤

●現職：三軍總醫院少將院長、三總神經外科部主治醫師、國防醫學大學醫學院醫學系外科學科教授、台灣神經創傷暨重症學會榮譽理事、台灣立體定位功能性神經外科及放射手術學會常務理事

●學歷：國防醫學院醫學科學研究所博士、國防醫學院醫學士

●經歷：國防醫學院少將校長、三總松山分院院長、三總醫療副院長兼執行官、國防醫學院副校長、國防部軍醫局衛勤保健處處長、國防醫學院教育長、三總神經外科部部主任、台灣神經創學會理事長

給病人的一句話：

為自己儲蓄健康，保持運用大腦的習慣。