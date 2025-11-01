聽新聞
愛肝達人站／怎麼老是「心有餘力不足」？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

診間裡，一位太太攙著老公走進來。

我問：「哪裡不舒服呢？」

太太搶著回答：「最近他老是說，心有餘力不足！」

原來這位先生平日精力旺盛，能喝、能應酬、能衝鋒陷陣。只是最近「不對勁」，總是喊累，老婆叫他「辦事」，他就推拖：「唉，心有餘而力不足啊！」

我抬頭一看臉色蠟黃；掀開眼皮一瞧，更黃！

「小便顏色如何？」「對啊，最近尿像紅茶一樣深！」

我請他躺上診療床，一摸肚子，鼓鼓的，不妙！再看他的腳，一按下去，水腫明顯。

我心裡一沉：「大概爆肝了！」超音波一掃，果然如此。

肝臟閃閃發亮、有纖維化，表面凹凸不平，脾臟腫大，典型的酒精性肝硬化。

「你喝酒多久了？」「幾十年吧。」

「喝什麼酒？」「什麼都喝，做生意嘛，應酬免不了。」

酒精真是穿腸毒藥。長年下來讓肝臟纖維化、硬化，合成蛋白質的能力下降；肝內壓力變大，脾臟腫起來、食道靜脈瘤冒出來，腳也跟著腫。再拖下去，可能哪天就會吐血、昏迷，到時想活命，只能「換肝」一途。

其實，「心有餘而力不足」這句話，在臨床上太常見。

心臟不好，血打不出去，人會喘、會累；肺不好，氣換不過來，上氣不接下氣；腎不好，尿毒累積，人更是疲憊不堪，心有餘，力更不足。

B肝患者若沒追蹤，或亂吃補藥導致猛爆性肝炎，也會整天疲倦、四肢無力。糖尿病嚴重、甲狀腺功能低下、甚至癌症末期，人體力都會下降，懶得動、提不起勁。

最狡猾的，是酒精性肝病，平常不痛不癢、不察不覺。舉杯比酒之間，以為自己生龍活虎，卻不知寶貝肝正慢慢敗壞。等到肚子大、眼睛黃，人才會四肢無力，只能向老婆求饒。

很多人以為喝酒是社交的潤滑劑，其實對肝臟是溶劑。酒能暖身一時，卻傷肝一世。

要想「心有餘」又「力充足」，最好的辦法  戒酒護肝！

●肝病防治學術基金會「台南市佳里區免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2025年11月2日（日）

活動報名請點按

相關新聞

失智後首露面 林芳郁獲醫奉獎特殊貢獻獎

醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，賴清德總統昨接見所有得獎人，獲得醫療奉獻獎「特殊貢獻獎」的心臟外科權威、前衛生署長林芳郁，昨是...

醫奉獎表揚11人、2團體 莊人祥讚「夜空中的北極星」

第卅五屆醫療奉獻獎總計有十人獲得個人醫療奉獻獎、一人獲特殊貢獻獎，以及團體貢獻與團體奉獻各一名。衛福部次長莊人祥昨將得獎...

夜店馬戲團「奔跑者」演繹生活焦慮 考驗舞者專注

「為了生存，你必須跑起來！」捷克夜店馬戲團的當代馬戲作品「奔跑者」，以極限體能、舞蹈與音樂交織出現代人的忙碌日常，這場演...

院長講堂／三總院長陳元皓 解除病人苦痛 堅守醫者仁心

在軍醫體系行醫逾30年的陳元皓，2024年11月底接任三軍總醫院院長。從2019年開始負責醫院營運、國防醫學院教育職務的職涯轉變，他說，「每個轉換過程都是挑戰，不免有幾分忐忑，但非常感謝長官的肯定與栽培。」

11月徵文主題 喉中卡住的瞬間

日常生活中，吞下異物的情況時有所聞，無論是魚骨頭刺喉、假牙滑入口中，或是孩童誤吞小物，面對突如其來的意外，該如何正確處置？應立即就醫嗎？歡迎來信分享您的應變經驗。

