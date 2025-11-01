愛肝達人站／怎麼老是「心有餘力不足」？
診間裡，一位太太攙著老公走進來。
我問：「哪裡不舒服呢？」
太太搶著回答：「最近他老是說，心有餘力不足！」
原來這位先生平日精力旺盛，能喝、能應酬、能衝鋒陷陣。只是最近「不對勁」，總是喊累，老婆叫他「辦事」，他就推拖：「唉，心有餘而力不足啊！」
我抬頭一看臉色蠟黃；掀開眼皮一瞧，更黃！
「小便顏色如何？」「對啊，最近尿像紅茶一樣深！」
我請他躺上診療床，一摸肚子，鼓鼓的，不妙！再看他的腳，一按下去，水腫明顯。
我心裡一沉：「大概爆肝了！」超音波一掃，果然如此。
肝臟閃閃發亮、有纖維化，表面凹凸不平，脾臟腫大，典型的酒精性肝硬化。
「你喝酒多久了？」「幾十年吧。」
「喝什麼酒？」「什麼都喝，做生意嘛，應酬免不了。」
酒精真是穿腸毒藥。長年下來讓肝臟纖維化、硬化，合成蛋白質的能力下降；肝內壓力變大，脾臟腫起來、食道靜脈瘤冒出來，腳也跟著腫。再拖下去，可能哪天就會吐血、昏迷，到時想活命，只能「換肝」一途。
其實，「心有餘而力不足」這句話，在臨床上太常見。
心臟不好，血打不出去，人會喘、會累；肺不好，氣換不過來，上氣不接下氣；腎不好，尿毒累積，人更是疲憊不堪，心有餘，力更不足。
B肝患者若沒追蹤，或亂吃補藥導致猛爆性肝炎，也會整天疲倦、四肢無力。糖尿病嚴重、甲狀腺功能低下、甚至癌症末期，人體力都會下降，懶得動、提不起勁。
最狡猾的，是酒精性肝病，平常不痛不癢、不察不覺。舉杯比酒之間，以為自己生龍活虎，卻不知寶貝肝正慢慢敗壞。等到肚子大、眼睛黃，人才會四肢無力，只能向老婆求饒。
很多人以為喝酒是社交的潤滑劑，其實對肝臟是溶劑。酒能暖身一時，卻傷肝一世。
要想「心有餘」又「力充足」，最好的辦法 戒酒護肝！
