健康你我他／聚餐假牙突脫落 退席黏著勿慌亂

年過七十，牙口不好，連喝個水也常嗆到。遵醫師指示，也少吃湯圓、年糕等容易卡到、黏在喉嚨的東西了。但有一物卻難以避防，就是假牙。

我上下顎都有活動假牙，上顎的假牙，還算牢貼，牙醫師做得吻合，較少脫落；下顎因左邊已無牙，沒有牙鉤可用，只靠著右邊兩個牙鉤撐住，兩邊不太平衡。剛做好假牙時還可以，但時間久了，左邊牙肉會萎縮，假牙就不太合體了，初期還可請牙醫墊些軟劑，後來就得用假牙黏著劑輔助。

若吃太多要咬嚼多次的硬、韌食物，假牙就容易翹翻、脫離，有時幾乎要卡到喉嚨了。這時如果在家吃飯還好，可到廚房或浴室，把假牙拿下來清洗，去掉食物殘渣，重新把假牙調整一下，放回適當位置即可。

但與朋友共餐，或在公共場所吃飯，就尷尬了，這時不能慌亂，要鎮靜，以免假牙卡住喉嚨，造成不可收拾狀況。我通常會說要去廁所洗手或接個電話，先行退席，然後到廁所把口中已脫落的假牙拔取下來，洗乾淨，再用隨身帶的假牙黏著劑重新再黏一下，然後裝上去，鎮靜地回座位吃飯。

活動假牙便宜又不用侵入性手術，是老人常見的義齒，但缺點是容易脫落，卡到喉嚨，老人家們的確要注意自己的卡牙安全。