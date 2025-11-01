橘世代／【悲傷療癒─AI復活親人】打造AI重生商模 致力平價服務

包小柏現在的另一個身分是「愛語包容人工智慧聲影服務股份有限公司」的執行長。公司的第一個案子，是應宏泰集團的邀約，創造了已故的宏泰集團創辦人、地王林堉璘的ＡＩ分身，連續兩年在「堉璘台灣奉獻獎」的頒獎典禮上致詞、頒獎。

包小柏笑著說明，ＡＩ包容問世之後，即便詢問數位還原已逝親人者眾，但他一直不知如何合宜的提供服務，直到去年宏泰集團找上門，他決定接下這個案子之後，便成立了「愛語包容」公司，並進一步思考，如何提供平價、一般人都負擔得起的服務。

他說明，相較於宏泰案子因為量身打造、細節多，所需費用約六百萬，他預計推出的一般款費用大約一萬元上下，若想要長期陪伴，購買訂閱，則採戶籍謄本制，以家庭為單位申請服務，多個家屬共同餵養記憶庫，數位人透過多人的資訊餵養，深度和認知也會更豐富。

包小柏補充，儘管他曾在今年上半年接受採訪時提到，預計九月推出服務，但目前仍有問題待解決，主要的現實問題是硬體算力成本極高，難以容納爆炸性的用戶量。