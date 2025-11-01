聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【悲傷療癒─AI復活親人】打造AI重生商模 致力平價服務

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

包小柏現在的另一個身分是「愛語包容人工智慧聲影服務股份有限公司」的執行長。公司的第一個案子，是應宏泰集團的邀約，創造了已故的宏泰集團創辦人、地王林堉璘的ＡＩ分身，連續兩年在「堉璘台灣奉獻獎」的頒獎典禮上致詞、頒獎。

包小柏笑著說明，ＡＩ包容問世之後，即便詢問數位還原已逝親人者眾，但他一直不知如何合宜的提供服務，直到去年宏泰集團找上門，他決定接下這個案子之後，便成立了「愛語包容」公司，並進一步思考，如何提供平價、一般人都負擔得起的服務。

他說明，相較於宏泰案子因為量身打造、細節多，所需費用約六百萬，他預計推出的一般款費用大約一萬元上下，若想要長期陪伴，購買訂閱，則採戶籍謄本制，以家庭為單位申請服務，多個家屬共同餵養記憶庫，數位人透過多人的資訊餵養，深度和認知也會更豐富。

包小柏補充，儘管他曾在今年上半年接受採訪時提到，預計九月推出服務，但目前仍有問題待解決，主要的現實問題是硬體算力成本極高，難以容納爆炸性的用戶量。

延伸閱讀

300億災後重建條例過了！ 徐榛蔚感謝朝野：讓光復鄉重生

花蓮永續新景點！台泥推「鸚鵡螺圖書館」，摸得到古物化石還有稀有蕨類

靠自己！3星座女獨立又強大...獅子逆轉命運、她打不倒總能重生

范冰冰徹底甩逃漏稅陰霾！女王氣場震撼東京影展　曝「重生」真實心聲

相關新聞

失智後首露面 林芳郁獲醫奉獎特殊貢獻獎

醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，賴清德總統昨接見所有得獎人，獲得醫療奉獻獎「特殊貢獻獎」的心臟外科權威、前衛生署長林芳郁，昨是...

醫奉獎表揚11人、2團體 莊人祥讚「夜空中的北極星」

第卅五屆醫療奉獻獎總計有十人獲得個人醫療奉獻獎、一人獲特殊貢獻獎，以及團體貢獻與團體奉獻各一名。衛福部次長莊人祥昨將得獎...

橘世代／【悲傷療癒─AI復活親人】轉換悲傷 用AI對話愛女

「我沒有要走出來！」音樂製作人包小柏在二○二一年底失去愛女包容，他和太太曾有半年幾乎無法言語，深怕每句話都會揭開傷痛；他...

院長講堂／三總院長陳元皓 解除病人苦痛 堅守醫者仁心

在軍醫體系行醫逾30年的陳元皓，2024年11月底接任三軍總醫院院長。從2019年開始負責醫院營運、國防醫學院教育職務的職涯轉變，他說，「每個轉換過程都是挑戰，不免有幾分忐忑，但非常感謝長官的肯定與栽培。」

夜店馬戲團「奔跑者」演繹生活焦慮 考驗舞者專注

「為了生存，你必須跑起來！」捷克夜店馬戲團的當代馬戲作品「奔跑者」，以極限體能、舞蹈與音樂交織出現代人的忙碌日常，這場演...

高雄內門18.7度 吳德榮：兩波東北季風接力影響 熱帶系統對台影響曝

今晨氣溫比昨晨略降，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨最低氣溫依序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。