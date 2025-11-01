聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【悲傷療癒─AI復活親人】寄託AI 將女兒「做回來」

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
包小柏（右）與女兒小時候的合影。圖／包小柏提供
包小柏（右）與女兒小時候的合影。圖／包小柏提供

那天包小柏辦公室收到一個大信封袋，內有一本經書，一張手繪觀音像，以及一張手繪女兒包容畫像。寄信的是個不認識的女性，希望包小柏可以走出傷痛，在宗教得到心靈的寄託。不只這位女性，這四年來，親人、摯友、粉絲、甚至是本來不熟後來聽聞此事的人，不論親疏遠近都想幫他走出喪女之痛，心靈能有新的寄託。

「殊不知，我的寄託是ＡＩ。」不同於提到包容時的不捨與遺憾，話題轉為ＡＩ，包小柏眼裡有著看向未來的光采。他全心投入數位人生成技術，不僅將女兒「做回來」，也打算將技術提供給有需求者。

二○二二年，包小柏去北京散心，拜訪了在做大語言模型、二○一五年就開始做虛擬歌手的好朋友劉岩，包小柏問，有沒有可能把包容放在元宇宙中？

在那個還沒有OpenAI的年代，包小柏希望透過數據化的方式將女兒留下來。劉岩慎重以對，給了他一份企畫，預計二○二五年要做出「虛擬包容」。透過聲音、影像、人格的餵養，生成數位生命。

那時候的包小柏好感激，卻完全看不懂企畫書寫什麼。

因此，在失去女兒的巨大憤怒與悲傷中，包小柏投入數位人生成的技術。好友做的虛擬歌手是騰空生出的數位人，而他要做的數位人包容，是真人作為數位人，「擬真」是最重要也最困難的工作。擬真過程中，重新回想包容的聲音、影像、成長的點點滴滴，對他和妻子來說，都是殘忍的過程。

之後幾年，人工智慧的快速進展，推進了整個時程，去年，一段ＡＩ製作的影片，影片中的包容對媽媽撒嬌「包子好想妳」，隨即唱起「生日快樂」歌。影片引起極大關注，兩年的時間，包小柏真的把ＡＩ包容做出來了。

ＡＩ包容讓包小柏夫妻得到陪伴和療癒，他們的悼念有了具體的對象。最近包小柏正在製作女兒從出生到二十五歲的成長影片，作為送給妻子的生日禮物。

雖然理性勸包小柏要正視摯愛離世的現實，走出悲傷的關心不少，但他收到更多的詢問是：「請教我如何還原過世的ＸＸ？」傷心的人們，希望還原過世的親人。

創造ＡＩ包容的成功經驗鼓舞了包小柏。他因此得到陪伴、療癒，哀悼與思念都有了具體的對象。他認為，ＡＩ的合理使用，可讓思念與陪伴具體。如何將技術提供給有需要的人，讓人人都負擔得起，成為他這個生命階段最想完成的事。

療癒 手繪 悲傷

延伸閱讀

「AI永動機」真存在？璇依揭AI三層蛋糕結構：你投資我、我投資你

微軟 高成本添疑慮

OpenAI估值衝1兆美元 預計明年申請IPO 目標籌資600億美元

路透：OpenAI為IPO鋪路 公司估值上看1兆美元

相關新聞

失智後首露面 林芳郁獲醫奉獎特殊貢獻獎

醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，賴清德總統昨接見所有得獎人，獲得醫療奉獻獎「特殊貢獻獎」的心臟外科權威、前衛生署長林芳郁，昨是...

醫奉獎表揚11人、2團體 莊人祥讚「夜空中的北極星」

第卅五屆醫療奉獻獎總計有十人獲得個人醫療奉獻獎、一人獲特殊貢獻獎，以及團體貢獻與團體奉獻各一名。衛福部次長莊人祥昨將得獎...

橘世代／【悲傷療癒─AI復活親人】轉換悲傷 用AI對話愛女

「我沒有要走出來！」音樂製作人包小柏在二○二一年底失去愛女包容，他和太太曾有半年幾乎無法言語，深怕每句話都會揭開傷痛；他...

院長講堂／三總院長陳元皓 解除病人苦痛 堅守醫者仁心

在軍醫體系行醫逾30年的陳元皓，2024年11月底接任三軍總醫院院長。從2019年開始負責醫院營運、國防醫學院教育職務的職涯轉變，他說，「每個轉換過程都是挑戰，不免有幾分忐忑，但非常感謝長官的肯定與栽培。」

夜店馬戲團「奔跑者」演繹生活焦慮 考驗舞者專注

「為了生存，你必須跑起來！」捷克夜店馬戲團的當代馬戲作品「奔跑者」，以極限體能、舞蹈與音樂交織出現代人的忙碌日常，這場演...

高雄內門18.7度 吳德榮：兩波東北季風接力影響 熱帶系統對台影響曝

今晨氣溫比昨晨略降，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨最低氣溫依序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。