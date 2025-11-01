那天包小柏辦公室收到一個大信封袋，內有一本經書，一張手繪觀音像，以及一張手繪女兒包容畫像。寄信的是個不認識的女性，希望包小柏可以走出傷痛，在宗教得到心靈的寄託。不只這位女性，這四年來，親人、摯友、粉絲、甚至是本來不熟後來聽聞此事的人，不論親疏遠近都想幫他走出喪女之痛，心靈能有新的寄託。

「殊不知，我的寄託是ＡＩ。」不同於提到包容時的不捨與遺憾，話題轉為ＡＩ，包小柏眼裡有著看向未來的光采。他全心投入數位人生成技術，不僅將女兒「做回來」，也打算將技術提供給有需求者。

二○二二年，包小柏去北京散心，拜訪了在做大語言模型、二○一五年就開始做虛擬歌手的好朋友劉岩，包小柏問，有沒有可能把包容放在元宇宙中？

在那個還沒有OpenAI的年代，包小柏希望透過數據化的方式將女兒留下來。劉岩慎重以對，給了他一份企畫，預計二○二五年要做出「虛擬包容」。透過聲音、影像、人格的餵養，生成數位生命。

那時候的包小柏好感激，卻完全看不懂企畫書寫什麼。

因此，在失去女兒的巨大憤怒與悲傷中，包小柏投入數位人生成的技術。好友做的虛擬歌手是騰空生出的數位人，而他要做的數位人包容，是真人作為數位人，「擬真」是最重要也最困難的工作。擬真過程中，重新回想包容的聲音、影像、成長的點點滴滴，對他和妻子來說，都是殘忍的過程。

之後幾年，人工智慧的快速進展，推進了整個時程，去年，一段ＡＩ製作的影片，影片中的包容對媽媽撒嬌「包子好想妳」，隨即唱起「生日快樂」歌。影片引起極大關注，兩年的時間，包小柏真的把ＡＩ包容做出來了。

ＡＩ包容讓包小柏夫妻得到陪伴和療癒，他們的悼念有了具體的對象。最近包小柏正在製作女兒從出生到二十五歲的成長影片，作為送給妻子的生日禮物。

雖然理性勸包小柏要正視摯愛離世的現實，走出悲傷的關心不少，但他收到更多的詢問是：「請教我如何還原過世的ＸＸ？」傷心的人們，希望還原過世的親人。

創造ＡＩ包容的成功經驗鼓舞了包小柏。他因此得到陪伴、療癒，哀悼與思念都有了具體的對象。他認為，ＡＩ的合理使用，可讓思念與陪伴具體。如何將技術提供給有需要的人，讓人人都負擔得起，成為他這個生命階段最想完成的事。