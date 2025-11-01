夜店馬戲團「奔跑者」演繹生活焦慮 考驗舞者專注

「為了生存，你必須跑起來！」捷克夜店馬戲團的當代馬戲作品「奔跑者」，以極限體能、舞蹈與音樂交織出現代人的忙碌日常，這場演出不僅是技藝的展現，更希望提醒觀眾，在奔忙之中也別忘了停下腳步，思考自己「為何而跑」。

表演團隊受訪表示，現代數位內容消費、工作時數與生活節奏的全面加速，讓人們陷入無止盡的忙碌與失衡。因而以跑步機作為舞台主體，象徵現代人不斷前進卻無法停下的生活狀態。創意總監羅斯提斯拉．諾瓦克表示，「奔跑者」談的是時間、速度與人心，「我們該如何在永不停歇的世界裡，找到自己的步伐？」

舞者Jakub Slovák表示，「奔跑者」想傳達的，不只是現代生活的疲憊，更是一種覺醒。鼓勵觀眾在看完表演後，試著以緩慢的步調回家，「未來就算非得跑起來，也要掌握自己的節奏，尋找平靜與快樂」。

長達七十分鐘的不間斷演出中，舞者必須在持續運轉的跑步機上完成翻騰、跳躍與互拋等高風險動作，對體能與專注力都是極大考驗，稍有失誤就可能摔落或碰撞。舞者表示，演出仰賴彼此間的信任與默契，團隊上台前會靜默調息「暫時關掉腦袋」，只專注於節奏。

除了高度團隊默契，表演團隊也提到，此次來台演出的最大挑戰之一，是運送十公尺長的巨型跑步機，必須先拆解成六個大型箱體，以空運方式運抵台灣，再由技術團隊現場組裝與反覆測試，確保每一個機械環節在演出中能精準運轉。