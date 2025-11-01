聽新聞
捷克夜店馬戲團「奔跑者」首登台 10公尺跑步機上翻騰跳躍不停歇

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

席捲各國藝術節的捷克「夜店馬戲團」（Crik La Putyka）首度來台，昨晚在台北表演藝術中心演出熱門作品「奔跑者」（Runners）。表演團隊把一座十公尺的巨型跑步機搬上舞台，在輸送帶上追逐奔跑，展現音樂、舞蹈、雜耍和肢體表演的新馬戲，詮釋現代人分秒必爭的生活，也帶來全新視覺體驗。

成立於二○○八年「夜店馬戲團」是捷克最具代表性的當代馬戲團。由藝術總監羅斯提斯拉．諾瓦克（Rostislav Novák）領軍，打破傳統馬戲框架，融合雜技、現代舞、偶戲、音樂與劇場，結合多元文化與跨界創意，已創作逾卅部作品，與來自廿五國、超過三百位藝術家合作，演出足跡遍及全世界廿三國。

「夜店馬戲團」昨晚首度登台，帶來巡演全球超過兩千兩百場、好評如潮的代表作「奔跑者」。舞台上長達十公尺的巨型跑步機是全場最大亮點，四名表演者將輸送帶化為舞台，結合舞蹈、自行車特技與巨型球體追逐等高難度雜耍，展現極致的動能與節奏感。

只見隨著舞台速度忽快忽慢，兩位音樂家現場以小提琴、鋼琴與吉他交錯演奏，營造緊湊又詩意的氛圍。全長七十分鐘的演出無中斷，以精準的肢體控制與節奏轉換，象徵現代人如馬拉松般不停歇的生活步調。

「馬戲是一種與生俱來的本能，流淌在我的血液裡。」諾瓦克說，從小就對表演充滿熱情，兒時甚至曾把家中的床墊搬到公寓走廊，化身表演舞台。對諾瓦克而言，雜技、小丑以及大帳棚的氣味，都是童年最深刻的記憶。這份執著，也成為他創作的靈感來源。

中信文教基金會新舞臺藝術節攜手台灣運彩推廣當代藝術，今年邀「夜店馬戲團」來台演出。「奔跑者」昨起至十一月二日止，於台北表演藝術中心球劇場連演三場。

