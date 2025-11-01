聽新聞
0:00 / 0:00

翡翠水庫設光電 北市堅拒中央

聯合報／ 記者林佳彣陳儷方／台北報導
經濟部水利署連三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。圖為翡翠水庫。圖／翡翠水庫管理局提供
經濟部水利署連三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，引發爭議。圖為翡翠水庫。圖／翡翠水庫管理局提供

水庫光電板爭議持續延燒，經濟部水利署前三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，國民黨議員昨批中央覬覦翡翠水庫，想做為光電績效的「提款機」，要求市長蔣萬安在今年可能來函前先表態。蔣萬安表示，「依法翡翠水庫是不可以，我們絕對不准」。

對此，經濟部水利署坦承，配合國家能源政策三次發文調查，對象是全國的水庫管理單位，並非針對翡翠水庫。不過，水利署強調，翡翠水庫經專業評估後認定設置效益不佳，水利署尊重其專業判斷，並無要求推動設置。

烏山頭水庫光電板被質疑恐影響民生用水，經濟部雖稱不影響水質，迄今爭議未解。翡翠水庫位在新店溪支流北勢溪下游，集水區範圍涵蓋新北坪林、雙溪、石碇與新店，共三○三平方公里，供應大台北地區約六百萬人民生水源，供水區包含北市與新北三重、新店、永和、中和、泰山、五股、八里、蘆洲、板橋、土城、新莊十一個行政區。

經濟部水利署二○二二年起，連續三年發函翡管局，要求盤點轄內可否設置太陽能光電設施，包含屋頂型、地面型及水域型。

「不要變成烏山頭水庫的翻版。」國民黨議員張斯綱說，中央意圖強壓北市府盤點「首都水源聖地」翡翠水庫設置太陽能光電板，無異是將翡翠水庫視為光電績效的提款機， 罔顧大台北六百萬市民飲水安全。要求北市府應在行政院會時，向中央表達「捍衛翡翠水庫飲用水安全，堅決反對設置光電板」的態度。

國民黨議員曾獻瑩說，水利署動作頻繁、態度積極，顯示中央對翡翠水庫「不死心」，要求北市府應及早向中央清楚表達立場，依法嚴格把關，禁止設置光電板。

翡管局長林裕益回應，翡翠水庫位在都市計畫法畫設的「台北水源特定區」內，土地使用受限。依規定，翡翠水庫僅得設置水庫運作、管理必要設施，水域部分除水庫管理機構為水庫運作及居民交通，禁止其他浮具設置及船隻航行。

另依水庫蓄水範圍使用管理辦法，經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」也已規定翡翠水庫是以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，水庫蓄水範圍內不受理申請任何使用行為。

林裕益強調，翡翠水庫水域依兩項法規雙重管制，禁設置太陽光電板，營運以來不曾設置，未來仍會堅持依法嚴格把關、禁止設置，守護大台北水源。

根據水利署統計，全國目前共有九十五座水庫，有六座水庫設有光電設施，其中五座（阿公店、內埔子、鹽水埤、鳳山、烏山頭水庫）位於台灣本島，一座（金湖水庫）位於外島。

水利署表示，配合能源轉型政策，將持續請相關單位盤點可設置太陽光電的屋頂、地面及水域場域，但也強調，所有設置均須以不影響水庫結構安全、水質維護及供水穩定為最高原則，以確保公共安全與用水品質。

光電板 翡翠水庫 烏山頭水庫 蔣萬安 水利署

延伸閱讀

【重磅快評】為光電欲染指翡翠 民進黨令人無言

蓋光電板...議員揭稱中央連3年「覬覦」翡翠水庫 蔣萬安：絕對不准

稱風災光電板損壞「序號盤點不可行」 陳菁徽秀經濟部公文打臉環境部

一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

相關新聞

財劃法影響 精障服務恐斷炊

財劃法通過後改變社福預算配置，恐影響精神障礙者服務。身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持...

夜店馬戲團「奔跑者」演繹生活焦慮 考驗舞者專注

「為了生存，你必須跑起來！」捷克夜店馬戲團的當代馬戲作品「奔跑者」，以極限體能、舞蹈與音樂交織出現代人的忙碌日常，這場演...

捷克夜店馬戲團「奔跑者」首登台 10公尺跑步機上翻騰跳躍不停歇

席捲各國藝術節的捷克「夜店馬戲團」（Crik La Putyka）首度來台，昨晚在台北表演藝術中心演出熱門作品「奔跑者」...

路透：台灣燃氣發電創高 阻亞洲轉型

路透十月卅一日評論指出，台灣今年燃氣發電占比創新高。這將阻礙亞洲，甚至全球能源結構朝向增加潔淨能源的趨勢。

中央拚綠電KPI 學者憂影響生態

烏山頭水庫光電板風波未歇，北市議員又揭露中央三度發函「覬覦」翡翠水庫。學者直言，可理解是中央為達ＫＰＩ而想盡辦法；環團直...

翡翠水庫設光電 北市堅拒中央

水庫光電板爭議持續延燒，經濟部水利署前三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，國民黨議員昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。