失智後首露面 林芳郁獲醫奉獎特殊貢獻獎

醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，賴清德總統昨接見所有得獎人，獲得醫療奉獻獎「特殊貢獻獎」的心臟外科權威、前衛生署長林芳郁，昨是在公開失智病情後，首次於公開場合露面，賴清德一見到他，頻誇他「精神很好」。賴指出，今年啟動健康台灣深耕計畫，並創立「癌症新藥基金」，盼民眾得到更完善的醫療與照護服務。

賴總統昨接見第卅五屆醫療奉獻獎得主，並感謝各位得主的奉獻，在原鄉服務多年的得主賴力行醫師表示，希望總統守護台灣。賴總統表示，他有三個重要任務，首先顧好台灣，再來是發展經濟，更要保護民眾的生命和財產安全，追求和平，避免戰爭發生。

林芳郁因創建到院前急救等制度而獲特殊貢獻獎。他的大學同班同學、本屆評審委員會主委葉金川表示，最近鄰居需要急救，救護車一來，車上的ＥＭＴ（緊急救護技術員）馬上幫病患做心電圖。他才發現，台灣的急救已經如此進步，在病人尚未進入急診就能搶救病患，這正是林芳郁當年的貢獻，如今仍日夜挽救更多人命。

賴總統也表揚林芳郁的諸多貢獻，細數他為醫療體系做的許多改革與開創，讓人感佩。但如今林芳郁失智了，賴總統也深深感嘆，顯見疾病對於民眾的健康造成極大的威脅與磨難，不容輕忽。

於鹿谷衛生所服務卅六年的胡錫鰹醫師表示，他沒有想過自己做應該做的事卻能得獎，這個獎應該給所有在偏鄉奉獻的人。但他忍不住為偏鄉衛生所請命，他說自己已經被健保署「盯上」六個月了，因為他開出的每張處方箋藥費都很高，而且還跨很多科別，但這是偏鄉衛生所的特殊現象，因為他所有科別的病人都要看。

癌症希望基金會副董事長羅盛典是耳鼻喉科醫師，他為弱勢癌症患者請命，健保雖然提供許多癌症治療的給付，但多是「大癌」，如肺癌和乳癌等罹患人數較多的癌症，但頭頸癌、胃癌和女性除了乳癌之外的癌症，健保提供的給付都與國際指引有一段距離。

羅盛典說，最近有一位病人，因為治療費用太過昂貴，女兒為此輟學，打了七份工來賺取爸爸的醫藥費。羅盛典請賴總統重視這個問題，醫療平權是我們追求的目標，希望給予弱勢癌症患者同樣的治療機會與權益。

賴總統說，這些問題他都聽見，也一定會重視，健保制度推行卅年，對台灣社會貢獻良多，但也有些問題需要解決，政府正積極對健保制度改革，盼健保永續發展，並持續提供民眾健康最好的保護。