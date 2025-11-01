醫病之間／視力模糊無法對焦 確診缺血性腦中風

別以為中風一定就是手腳無力、嘴角歪斜！彰化50多歲黃姓男子午休後突然視力模糊、頭暈，以為是天氣炎熱中暑，沒想到竟是缺血性腦中風。醫師提醒，若出現眼球活動無力、單側眼皮下垂、看東西模糊或複視，可能就是中風警訊，應立即就醫。

黃男表示，9月15日中午回家午睡後，醒來時發現視線模糊不清，起初並未在意，直到妻子發現他右眼「怪怪的」，提醒情況與她父親中風時相似，才趕緊前往員榮醫院急診。

經神經內科醫師陳彥秀檢查，發現黃男右眼球偏向外側、無法往內側移動，左眼活動正常，四肢肌力及語言功能皆無異常，但雙眼無法對焦導致步態不穩與頭暈。隨後安排MRI磁振造影檢查，確認腦幹有小範圍缺血性病灶，確診為缺血性腦中風。

經治療後，黃男接受抗血小板與抗凝血藥物預防再次中風，並配合復健改善，目前恢復良好，已順利出院並規律回診追蹤。

陳彥秀表示，許多人誤以為中風只有手腳無力、嘴角歪斜等典型症狀，其實中風表現多樣化，必須透過醫師判斷與治療。以黃男為例，一眼活動正常、另一眼無法向內移動，這樣突發的視覺異常，也可能是糖尿病血管病變、重症肌無力、多發性硬化症或泛視神經脊髓炎等疾病所致。

她提醒民眾可運用「FAST」原則辨識中風徵兆：F（Face）觀察臉部是否歪斜不對稱；A（Arm）雙手平舉，檢查是否一邊無力下垂；S（Speech）聽說話是否含糊不清；T（Time）若懷疑中風，應立即撥打119送醫。

陳彥秀強調，若突然出現頭暈、走路不穩、單眼視力模糊或突發劇烈頭痛，也要提高警覺。中風若能早期辨識、即時治療，就能避免嚴重後遺症，搶回黃金治療時間。