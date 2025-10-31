把普發萬元化作愛的力量 世界和平會邀各界幫助受飢兒

政府即將普發一萬元給全體國民，世界和平會邀請大家響應「搶救受飢兒服務計畫」，把這份全民共享的幸福化作愛的力量，幫助全台弱勢學童脫離飢餓困境。

對多數人而言，這一萬元是小確幸；但對弱勢家庭的孩子來說，2000元就能換得「寒假食物箱」，4000元能有一整學期的愛心早餐。世界和平會呼籲各界加入，讓這一萬元用來豐富經濟弱勢家庭的餐桌。

國小三年級的小尹，媽媽因病過世，爸爸因大腸癌末期，家中頓失經濟來源。為了照顧爸爸，小尹經常缺課；哥哥雖就讀建教合作班，但微薄的收入僅能負擔學費與生活費。世界和平會除了提供愛心早餐與助學服務，也定期關懷訪視並送上營養食物包與生活用品，盼能在這一家最艱難的時刻，感受到社會的溫暖。

像小尹這樣的孩子並非少數，台灣仍有許多學童因家庭貧困三餐不繼，營養不足影響健康與學習。世界和平會長期推動「搶救受飢兒服務計畫」，每年在社會大眾的支持下，為超過1700位學童提供愛心早餐，並讓3400多名孩子獲得營養食物包，協助他們建立更穩固的生活支持系統。

除了餐食援助，世界和平會也重視孩子的多元學習，持續提供閱讀課程與師資，培養他們的閱讀與寫作能力，鼓勵孩子跨越環境的限制，創造翻轉人生的契機。

世界和平會邀請學校、班級與企業一起認養「學習撲滿」，為貧困家庭的孩子儲蓄安心學習的能量。活動詳情請洽：(02)2552-8828，或上網搜尋 https://donate.newebpay.com/worldpeace/hungryUN。