快訊

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

把普發萬元化作愛的力量 世界和平會邀各界幫助受飢兒

聯合報／ 教育事業部
將普發的一萬元捐贈給和平會，就能變成弱勢孩子的營養食物箱。圖／世界和平會
將普發的一萬元捐贈給和平會，就能變成弱勢孩子的營養食物箱。圖／世界和平會

政府即將普發一萬元給全體國民，世界和平會邀請大家響應「搶救受飢兒服務計畫」，把這份全民共享的幸福化作愛的力量，幫助全台弱勢學童脫離飢餓困境。

對多數人而言，這一萬元是小確幸；但對弱勢家庭的孩子來說，2000元就能換得「寒假食物箱」，4000元能有一整學期的愛心早餐。世界和平會呼籲各界加入，讓這一萬元用來豐富經濟弱勢家庭的餐桌。

國小三年級的小尹，媽媽因病過世，爸爸因大腸癌末期，家中頓失經濟來源。為了照顧爸爸，小尹經常缺課；哥哥雖就讀建教合作班，但微薄的收入僅能負擔學費與生活費。世界和平會除了提供愛心早餐與助學服務，也定期關懷訪視並送上營養食物包與生活用品，盼能在這一家最艱難的時刻，感受到社會的溫暖。

像小尹這樣的孩子並非少數，台灣仍有許多學童因家庭貧困三餐不繼，營養不足影響健康與學習。世界和平會長期推動「搶救受飢兒服務計畫」，每年在社會大眾的支持下，為超過1700位學童提供愛心早餐，並讓3400多名孩子獲得營養食物包，協助他們建立更穩固的生活支持系統。

除了餐食援助，世界和平會也重視孩子的多元學習，持續提供閱讀課程與師資，培養他們的閱讀與寫作能力，鼓勵孩子跨越環境的限制，創造翻轉人生的契機。

世界和平會邀請學校、班級與企業一起認養「學習撲滿」，為貧困家庭的孩子儲蓄安心學習的能量。活動詳情請洽：(02)2552-8828，或上網搜尋 https://donate.newebpay.com/worldpeace/hungryUN

在世界和平會陪伴下，小尹健康長大。圖／世界和平會
在世界和平會陪伴下，小尹健康長大。圖／世界和平會
在和平會社工的陪伴學習下，孩子擁有改變的機會。圖／世界和平會
在和平會社工的陪伴學習下，孩子擁有改變的機會。圖／世界和平會
和平會邀請學校、班級、企業一起認養學習撲滿，為貧困家庭的孩子儲蓄安心學習的能量。圖／世界和平會
和平會邀請學校、班級、企業一起認養學習撲滿，為貧困家庭的孩子儲蓄安心學習的能量。圖／世界和平會

愛心 早餐 爸爸

延伸閱讀

美中防長會談 美國防長：關注中國大陸在南海、台海周邊活動

川習會隔天雙方防長會談！董軍：兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢

《SPY×FAMILY間諜家家酒》第三季開播 「黃昏」的過去即將揭曉

民進黨團批館長：最大戰爭威脅就是來自中共

相關新聞

取消旺日請假加重扣分規定 長榮航空：選班選假資格也放寬

長榮航空今發布空服員「2026 年度績效評核標準」，放寬病假規定，全年病假日數17天，仍得加績效分數1分；全年病假16天...

醫療奉獻獎頒獎典禮明登場 莊人祥讚11位得主、2團體如北極星照亮醫界

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮明登場，本次共從62位醫事人員中選出11位優秀人員及2組團體獎。衛福部次長莊人祥表示，代表衛福...

失智後首露面…林芳郁領醫療奉獻獎 賴總統大讚「你最勇敢」

前衛生署長林芳郁公開失智病情以來，今天首度在公開場合露面，他獲得本屆醫療奉獻獎特殊貢獻獎，今天由賴清德總統接見。林芳郁知...

把普發萬元化作愛的力量 世界和平會邀各界幫助受飢兒

政府即將普發一萬元給全體國民，世界和平會邀請大家響應「搶救受飢兒服務計畫」，把這份全民共享的幸福化作愛的力量，幫助全台弱...

涼颼颼！東北季風增強「北台灣周末探19度」 這三日雨區擴大

氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣氣溫逐漸下降，11月2日有機會出現局部19度低溫，而11月3至5日水氣增加，降雨範圍...

空服員病逝近3周…長榮航空終於修改請假制度 致員工公開信曝光

長榮航空一名空服員抱病服勤後離世，長榮航空今天對空服員發出公開信，在公司大樓擺放承載深厚思念的卡片，將轉交家屬，花束因漸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。