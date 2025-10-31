快訊

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

「看不見的國家」曼谷首映 台灣人民主之路打動觀眾

中央社／ 曼谷31日專電

「看不見的國家」今天在泰國外國記者俱樂部播放，這是該片在泰國首次公開播映，吸引各國人士觀看，許多人對台灣追求民主過程表示感動。民進黨立委張雅琳受邀出席映後分享會，她強調民主的重要性，盼各國協助台灣守護民主。

描繪台灣自威權轉型至民主社會，並追求國際認同的紀錄片「看不見的國家」，今天在曼谷的泰國外國記者俱樂部（FCCT）公開播映，除了泰國和各國民眾外，來自菲律賓、馬來西亞、印尼和新加坡的政界人士也出席觀影。

民進黨立委張雅琳在映後分享會上強調民主的重要性，並一度激動落淚地說：「我們（台灣人）現在享有的民主是上一代爭取來的，因此我們必須為下個世代守護民主。」

張雅琳向中央社表示，這是她上任後首次訪問泰國，希望透過「看不見的國家」紀錄片讓大家清楚知道「台灣一直都存在」，以及台灣的每一代人是如何努力守護和繼承民主制度。她說：「我們相信，活在自由民主的台灣，才是最好的生活方式。」

張雅琳另表示，紀錄片中播放中國國家主席習近平說「中國從不霸凌或壓迫別人」時，現場傳出一陣笑聲，這笑聲清楚顯示，現場觀眾並不認同中國的說法。

受邀出席的菲律賓前眾議員、自由黨代理主席譚納達（Erin Tañada）也對這一片段印象深刻，並指出，根據菲律賓所經歷的事件，中國在「西菲律賓海」阻止菲律賓漁民進入菲律賓領海，對菲律賓而言，「中國就是個霸凌者」。

另外，有外媒問及，「看不見的國家」很大部分聚焦在前總統蔡英文執政下的兩岸關係，而在現任總統賴清德的執政下，相關政策是否有調整。對此，民進黨國際事務部副主任邱雯莉回應表示，賴清德的國防與外交上都是延續蔡英文的政策。

邱雯莉說：「我們努力穩定局勢，盡量避免挑釁或戰爭，並希望成為和平的守護者。」

觀看紀錄片的民眾中，許多人是來自東南亞各國的政界人士。印尼民主奮鬥黨（PDIP）議員斯托姆普（Samuel Sitompul）表示，「看不見的國家」能鼓舞人心，他深受感動，期盼更多國家的人民能像台灣人一樣，為尊嚴而團結一心。

該黨幹部拉貝塔（Cintya Amanda Labetta）則對蔡英文執政期間守護民主相當感動，她說：「身為女性，我看到台灣的（前）領導人作為女性，她在很多關鍵時刻表現得非常堅強。」

新加坡民主黨婦女團主席鄭惠玲（Judy Tay）則告訴中央社，從紀錄片中體認到國際事務與他們的關係相當密切，如何提供支持並理解彼此困境至關重要。

英國學者吉諾維斯（Lia Genovese）也是觀眾之一，她長年關注台灣政治，看完紀錄片後，更深刻體認到，中國對擁有台灣主權的說法完全錯誤，「毫無歷史依據」。

美籍自由記者馬可士（Bennett Marcus）則指出，「從戒嚴時期至今，台灣在短時間內建立了一個非常美好的民主政體，令人動容」。

菲律賓 紀錄片 蔡英文

延伸閱讀

見民進黨青年局 日華懇：推日國高中生赴台修學旅行

海大72周年慶表揚署長、立委等10傑出校友 謝國樑、童子瑋同台

發布國家不正常關鍵報告 林宜正：積極建構「台灣主體性史觀」

鹿港兒童沙坑浪犬群聚 民眾多次釋放誘捕犬隻 立委要求妨礙公務應開罰

相關新聞

取消旺日請假加重扣分規定 長榮航空：選班選假資格也放寬

長榮航空今發布空服員「2026 年度績效評核標準」，放寬病假規定，全年病假日數17天，仍得加績效分數1分；全年病假16天...

醫療奉獻獎頒獎典禮明登場 莊人祥讚11位得主、2團體如北極星照亮醫界

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮明登場，本次共從62位醫事人員中選出11位優秀人員及2組團體獎。衛福部次長莊人祥表示，代表衛福...

失智後首露面…林芳郁領醫療奉獻獎 賴總統大讚「你最勇敢」

前衛生署長林芳郁公開失智病情以來，今天首度在公開場合露面，他獲得本屆醫療奉獻獎特殊貢獻獎，今天由賴清德總統接見。林芳郁知...

把普發萬元化作愛的力量 世界和平會邀各界幫助受飢兒

政府即將普發一萬元給全體國民，世界和平會邀請大家響應「搶救受飢兒服務計畫」，把這份全民共享的幸福化作愛的力量，幫助全台弱...

涼颼颼！東北季風增強「北台灣周末探19度」 這三日雨區擴大

氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣氣溫逐漸下降，11月2日有機會出現局部19度低溫，而11月3至5日水氣增加，降雨範圍...

空服員病逝近3周…長榮航空終於修改請假制度 致員工公開信曝光

長榮航空一名空服員抱病服勤後離世，長榮航空今天對空服員發出公開信，在公司大樓擺放承載深厚思念的卡片，將轉交家屬，花束因漸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。