「看不見的國家」曼谷首映 台灣人民主之路打動觀眾

「看不見的國家」今天在泰國外國記者俱樂部播放，這是該片在泰國首次公開播映，吸引各國人士觀看，許多人對台灣追求民主過程表示感動。民進黨立委張雅琳受邀出席映後分享會，她強調民主的重要性，盼各國協助台灣守護民主。

描繪台灣自威權轉型至民主社會，並追求國際認同的紀錄片「看不見的國家」，今天在曼谷的泰國外國記者俱樂部（FCCT）公開播映，除了泰國和各國民眾外，來自菲律賓、馬來西亞、印尼和新加坡的政界人士也出席觀影。

民進黨立委張雅琳在映後分享會上強調民主的重要性，並一度激動落淚地說：「我們（台灣人）現在享有的民主是上一代爭取來的，因此我們必須為下個世代守護民主。」

張雅琳向中央社表示，這是她上任後首次訪問泰國，希望透過「看不見的國家」紀錄片讓大家清楚知道「台灣一直都存在」，以及台灣的每一代人是如何努力守護和繼承民主制度。她說：「我們相信，活在自由民主的台灣，才是最好的生活方式。」

張雅琳另表示，紀錄片中播放中國國家主席習近平說「中國從不霸凌或壓迫別人」時，現場傳出一陣笑聲，這笑聲清楚顯示，現場觀眾並不認同中國的說法。

受邀出席的菲律賓前眾議員、自由黨代理主席譚納達（Erin Tañada）也對這一片段印象深刻，並指出，根據菲律賓所經歷的事件，中國在「西菲律賓海」阻止菲律賓漁民進入菲律賓領海，對菲律賓而言，「中國就是個霸凌者」。

另外，有外媒問及，「看不見的國家」很大部分聚焦在前總統蔡英文執政下的兩岸關係，而在現任總統賴清德的執政下，相關政策是否有調整。對此，民進黨國際事務部副主任邱雯莉回應表示，賴清德的國防與外交上都是延續蔡英文的政策。

邱雯莉說：「我們努力穩定局勢，盡量避免挑釁或戰爭，並希望成為和平的守護者。」

觀看紀錄片的民眾中，許多人是來自東南亞各國的政界人士。印尼民主奮鬥黨（PDIP）議員斯托姆普（Samuel Sitompul）表示，「看不見的國家」能鼓舞人心，他深受感動，期盼更多國家的人民能像台灣人一樣，為尊嚴而團結一心。

該黨幹部拉貝塔（Cintya Amanda Labetta）則對蔡英文執政期間守護民主相當感動，她說：「身為女性，我看到台灣的（前）領導人作為女性，她在很多關鍵時刻表現得非常堅強。」

新加坡民主黨婦女團主席鄭惠玲（Judy Tay）則告訴中央社，從紀錄片中體認到國際事務與他們的關係相當密切，如何提供支持並理解彼此困境至關重要。

英國學者吉諾維斯（Lia Genovese）也是觀眾之一，她長年關注台灣政治，看完紀錄片後，更深刻體認到，中國對擁有台灣主權的說法完全錯誤，「毫無歷史依據」。

美籍自由記者馬可士（Bennett Marcus）則指出，「從戒嚴時期至今，台灣在短時間內建立了一個非常美好的民主政體，令人動容」。