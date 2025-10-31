醫療奉獻獎頒獎典禮明登場 莊人祥讚11位得主、2團體如北極星照亮醫界

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮明登場，本次共從62位醫事人員中選出11位優秀人員及2組團體獎。衛福部次長莊人祥表示，代表衛福部前來祝賀，感謝各位在社會角落付出及貢獻，讓民眾獲得良好醫療服務，醫療是任重道、辛苦且沉重的工作，所有得主就都像夜空中的北極星，為病患帶來希望和光明。即使在疫情下仍翻山越嶺從事基層醫療及衛教，或投入罕病研究領域，無私奉獻精神成為表率，也為後輩樹立救世濟人榜樣。

醫療奉獻獎頒獎典禮由由衛福部指導，立法院厚生會、聯合報、TVBS聯利媒體股份有限公司、中央廣播電台、國際厚生數位科技股份有限公司合辦。獲獎獎項分別為，個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名。

個人醫療奉獻獎得獎人分別為醫師林慈龍、陳明珠、胡錫鰹、賴力行、洪慶憲、陳英和、林知遠、牙醫師黃福傳、中醫師郭春吉、護理師吳雪紅；特殊貢獻獎得獎人醫師林芳郁、團體醫療奉獻獎得獎團體為天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院社區醫學部、團體貢獻獎得獎團體為財團法人癌症希望基金會。

立法院厚生會長蘇巧慧說，每位得獎者從青春一路走到現在，持續為醫療默默付出，也期待透過每一位得獎者都可以拍成「電影」的精采故事，讓各醫事人員也能效法這樣的精神。

厚生會秘書王正旭表示，有機會參加活動很感動，評審過程常困難，也謝謝在場的所有的長官們，讓社會具有公信力的人士，來鼓勵所有的醫界、護理界等醫療同仁，能夠得到最高的榮譽，不管是奉獻獎、貢獻獎，都是台灣的驕傲，感謝大家。