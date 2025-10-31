快訊

等快10分鐘…板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

反擊王子！范姜彥豐再發4點聲明 「手握明確證據」：公理終會到來

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

醫療奉獻獎頒獎典禮明登場 莊人祥讚11位得主、2團體如北極星照亮醫界

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中華民國第35屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動今天舉行行前記者會，衛生福利部次長莊人祥（後排左六）、第35屆醫療奉獻獎主任委員葉金川（後排左七）、立法委員蘇巧慧（後排右六）出席並與得獎者合影。記者葉信菉／攝影
中華民國第35屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動今天舉行行前記者會，衛生福利部次長莊人祥（後排左六）、第35屆醫療奉獻獎主任委員葉金川（後排左七）、立法委員蘇巧慧（後排右六）出席並與得獎者合影。記者葉信菉／攝影

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮明登場，本次共從62位醫事人員中選出11位優秀人員及2組團體獎。衛福部次長莊人祥表示，代表衛福部前來祝賀，感謝各位在社會角落付出及貢獻，讓民眾獲得良好醫療服務，醫療是任重道、辛苦且沉重的工作，所有得主就都像夜空中的北極星，為病患帶來希望和光明。即使在疫情下仍翻山越嶺從事基層醫療及衛教，或投入罕病研究領域，無私奉獻精神成為表率，也為後輩樹立救世濟人榜樣。

醫療奉獻獎頒獎典禮由由衛福部指導，立法院厚生會、聯合報、TVBS聯利媒體股份有限公司、中央廣播電台、國際厚生數位科技股份有限公司合辦。獲獎獎項分別為，個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名。

個人醫療奉獻獎得獎人分別為醫師林慈龍、陳明珠、胡錫鰹、賴力行、洪慶憲、陳英和、林知遠、牙醫師黃福傳、中醫師郭春吉、護理師吳雪紅；特殊貢獻獎得獎人醫師林芳郁、團體醫療奉獻獎得獎團體為天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院社區醫學部、團體貢獻獎得獎團體為財團法人癌症希望基金會。

今天下午舉行頒獎前記者會，衛福部次長莊人祥表示，代表衛福部前來祝賀，感謝各位在社會角落付出及貢獻，讓民眾獲得良好醫療服務，醫療是任重道、辛苦且沉重的工作，所有得主就都像夜空中的北極星，為病患帶來希望和光明。即使在疫情下仍翻山越嶺從事基層醫療及衛教，或投入罕病研究領域，無私奉獻精神成為表率，也為後輩樹立救世濟人榜樣。

立法院厚生會長蘇巧慧說，每位得獎者從青春一路走到現在，持續為醫療默默付出，也期待透過每一位得獎者都可以拍成「電影」的精采故事，讓各醫事人員也能效法這樣的精神。

厚生會秘書王正旭表示，有機會參加活動很感動，評審過程常困難，也謝謝在場的所有的長官們，讓社會具有公信力的人士，來鼓勵所有的醫界、護理界等醫療同仁，能夠得到最高的榮譽，不管是奉獻獎、貢獻獎，都是台灣的驕傲，感謝大家。

中華民國第35屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動今天舉行行前記者會，衛生福利部次長莊人祥出席並發表感言。記者葉信菉／攝影
中華民國第35屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動今天舉行行前記者會，衛生福利部次長莊人祥出席並發表感言。記者葉信菉／攝影

衛福部 醫師

延伸閱讀

接見醫療奉獻獎得獎人 賴總統向林芳郁說「要原諒我喔」

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

衛福部次長莊人祥證實罹患胃癌在北榮治療 院長陳威明最新說法

揭莊人祥罹患胃癌稱「獨家」 莊：大家早知道 現在身體恢復很好

相關新聞

空服抱病執勤病逝 長榮航空修改請假制度「前3天病假不扣考績」

針對長榮空服員請假問題，長榮航空企業工會今表示，長榮航空今和工會協商，針對請假規範有階段性改善的具體方案，包括每年前3天...

竹北家樂福營運28年今熄燈 現場大排長龍「最後一次相聚」在地人不捨

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣...

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

「好小子」顏正國、藝人坣娜都因罹患肺腺癌病逝，再度讓國人對於肺癌這項疾病相當關注。根據衛福部公布113年國人十大死因調查報告，癌症蟬聯43年十大死因榜首，肺癌更連續多年高居癌症死亡率首位。營養師高敏敏建議民眾，若想遠離肺腺癌，除了定期健康檢查和保養外，吃對食物也能避免癌症找上門。

財畫法改變補助結構 精神障礙者憂支持網恐「斷線」衛福部這樣說

財畫法通過，社福預算配置改變，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，將改由部分由縣市支出，相關團體擔心經費不足服務...

醫療奉獻獎頒獎典禮明登場 莊人祥讚11位得主、2團體如北極星照亮醫界

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮明登場，本次共從62位醫事人員中選出11位優秀人員及2組團體獎。衛福部次長莊人祥表示，代表衛福...

取消旺日請假加重扣分規定 長榮航空：選班選假資格也放寬

長榮航空今發布空服員「2026 年度績效評核標準」，放寬病假規定，全年病假日數17天，仍得加績效分數1分；全年病假16天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。