取消旺日請假加重扣分規定 長榮航空：選班選假資格也放寬

長榮航空今發布空服員「2026 年度績效評核標準」，放寬病假規定，全年病假日數17天，仍得加績效分數1分；全年病假16天則加2分，以此類推，最高可加15分，以減低空服員請病假的顧慮。同時也調整「2026年度績效評核標準」計分模式，取消考核「空服員是否依班表出勤」的項目，降低請假對個人考績之影響程度。

長榮航空表示，此次也取消空服員在旺日、旺旺日（跨年和農曆春節）請假加重扣分的規定，藉此減輕空服員請假壓力。並也同步放寬「選班、選假、調班」等福利的取得資格。

長榮航空表示，當負責領導後艙事務之事務長和副事務長確認空服員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台，公司也將加發缺員津貼予同班機其他空服員。近期已有援用此機制之案例，以確保機上空服員皆在安全、健康狀態下執勤。

針對協助空服員外站就醫一事，長榮航空表示，過往外站聯絡資訊僅掌握在機長與事務長手上；調查過程中，多名空服員反映，希望公司能夠提供站主任聯絡資訊，以利聯繫就醫事宜，長榮航空各外站已陸續對飛抵當地的空服員提供相關資訊。