失智後首露面…林芳郁領醫療奉獻獎 賴總統大讚「你最勇敢」

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
賴總統接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」，左二為台大醫院前院長林芳郁。圖／總統府Flicker
前衛生署長林芳郁公開失智病情以來，今天首度在公開場合露面，他獲得本屆醫療奉獻獎特殊貢獻獎，今天由賴清德總統接見。林芳郁知道自己今天來總統府接受表揚，非常高興，全程平和。因為在場所有人都穿長袖衣物，只有他穿短袖，賴總統看到他說特地打趣說，「今天你最勇敢。」林芳郁回以開心的笑容。

第35屆醫療奉獻獎於明天頒獎，林芳郁等得主今天獲賴清德總統接見，並赴行政院與立法院拜會。

賴總統感謝各位得主的奉獻，在原鄉服務多年的得主賴力行醫師表示，希望總統守護台灣。賴總統表示，他有三個重要任務，首先顧好台灣，再來是發展經濟，更要保護民眾的生命和財產安全，追求和平，避免戰爭發生。

林芳郁因為創建到院前急救等制度而獲特殊貢獻獎。他的大學同班同學、本屆評審委員會主委葉金川表示，最近鄰居需要急救，救護車一來，車上的EMT（緊急救護技術員）馬上就幫病患做心電圖。他才發現，台灣的急救已經如此進步，在病人尚未進入急診就能搶救病患，這正是林芳郁當年的貢獻，如今仍日夜挽救更多人命。

賴總統也表揚林芳郁的諸多貢獻，細數他為醫療體系做的許多改革與開創，讓人感佩。但如今林芳郁失智了，賴總統也深深感嘆，顯見疾病對於民眾的健康造成極大的威脅與磨難，不容輕忽。

在鹿谷衛生所服務36年的胡錫鰹醫師表示，他沒有想過自己做應該做的事卻能得獎，這個獎應該給所有在偏鄉奉獻的人。但他忍不住為偏鄉衛生所請命，他說自己已經被健保署「盯上」6個月了，因為他開出的每張處方箋藥費都很高，而且還跨很多科別，但這是偏鄉衛生所的特殊現象，因為他所有科別的病人都要看。

另外，衛福部有許多政策，傳達給各地衛生局，實際執行要靠基層的衛生所。但身為偏鄉衛生所的主責醫師，他只有一個人，卻要做所有的事，偏鄉衛生所醫師一人已難支應上面交付的所有任務。他建議應把衛福部應把偏鄉衛生所視為獨立單位，才能順利推動相關業務。

癌症希望基金會副董事長羅盛典是耳鼻喉科醫師，他為弱勢癌症患者請命，他表示，健保雖然提供許多癌症治療的給付，但多是「大癌」，如肺癌和乳癌等罹患人數較多的癌症，但頭頸癌、胃癌和女性除了乳癌之外的癌症，健保提供的給付都與國際指引有一段距離。

他最近有一位病人，因為治療費用太過昂貴，女兒只好輟學，打了七份工來賺取爸爸的醫藥費。羅盛典請賴總統重視這個問題，醫療平權是我們追求的目標，希望給予弱勢癌症患者同樣的治療機會與權益。

賴總統表示，這些問題他都聽見，也一定會重視，請今天陪同得主前來的衛福部次長莊人祥帶回去研究，找出方法。 他也表示，癌藥基金今年開始啟動，絕對不是只能用於「大癌」，請相關單位研議。

