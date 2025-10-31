接見醫療奉獻獎得獎人 賴總統：由衷感激無私付出與貢獻

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」時，與「個人特殊貢獻獎」得主林芳郁醫師互動。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」時，感謝得獎人對醫療領域的無私付出與貢獻，讓台灣邁向「健康平權」的步伐更加穩健踏實。賴總統也說，政府今年啟動「健康台灣深耕計畫」，創立「癌症新藥基金」，也積極推動「均衡台灣」，讓民眾可以得到更完善的醫療與照護服務。

賴總統指出，醫療奉獻獎的評選過程極為嚴謹，並非依據門診量或知名度評定，或頒發給名醫，而是頒發給願意在人煙罕至之處持續奉獻、超越自我的醫師或醫療服務人員，該獎項可以說是醫界的典範。他曾擔任厚生會會長並參與過醫療奉獻獎的評審工作，深知獲獎不易。因此，對每位得獎人都非常欽佩，對大家的奉獻更是由衷感激。

賴總統指出，今年獲得「團體醫療奉獻獎」的羅東聖母醫院社區醫學部，駐診地點從宜蘭北端頭城大溪漁村，到最南端南澳澳花村，醫療團隊全年無休，每天往返大同、南澳原鄉部落，夜宿海拔1200公尺的南山衛生室待診，讓山區民眾也能獲得醫療照顧。而獲得「團體貢獻獎」的癌症希望基金會，多年來推動全台醫院設立癌症資源中心，並首創台灣癌症資源網數位平台，以資訊、教育和心理支持，減輕癌友及家庭壓力，讓台灣醫療支持系統更加完整，也為癌友帶來更多的希望與力量。

賴總統說，今年「個人特殊貢獻獎」得主林芳郁醫師是台灣心臟外科重要先驅，除積極推動公平手術機會分配制度，維護弱勢權益，也改革急診住院醫師訓練、推動緊急醫療救護制度及災難醫學系統，為台灣的醫療發展打下堅實基礎。

林芳郁退休後罹患失智症，賴總統也特別與他寒暄、致意表示「看起來很勇健、精神很好」。

賴總統也表示，10位「個人奉獻獎」得主的事蹟也令人非常敬佩，不論是長年駐守山林部落、奔走離島偏鄉，或是堅守在醫療與救護現場，還有推動制度改革與創新醫療，這些堅持與奉獻都讓台灣邁向「健康平權」的步伐更加穩健踏實。

醫師出身的賴總統說，身為醫界的一份子，在總統的位置上，也思考如何結合政府與民間的力量讓國民更健康、國家更強，並且讓世界看見台灣。

賴總統說，他上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，集結醫界與社會各界力量共同設立目標：第一，針對自民國74年以來台灣的第一大死因癌症，推動積極性的防治，政府編列100億元「癌症新藥基金」，採「用多少、補多少」的方式，希望解決弱勢民眾在用藥上的問題。第二，增加篩檢預算，從去年的28億提高至68億元，希望能早期診斷、早期治療，並且針對慢性病提出「三高防治888計畫」，希望讓糖尿病、高血壓、高血脂等三高患者，將8成病友加入照護網。

賴總統表示，健保制度已推行30年，對台灣社會貢獻良多，但這段期間也有些問題需要解決，政府正積極進行健保制度改革，希望讓健保永續發展，並且能像過去30年一樣，持續提供民眾健康最好的保護。

