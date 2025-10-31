捷克「夜店馬戲團」首度來台 「奔跑者」掀當代馬戲風潮

席捲各國藝術節的捷克「夜店馬戲團」（Crik La Putyka）首度來台演出，今晚台北在表演藝術中心演出熱門作品「奔跑者」（Runners）。表演團隊把1座10公尺的巨型跑步機搬上舞台，在輸送帶上追逐奔跑，展現音樂、舞蹈、雜耍和肢體表演的新馬戲，詮釋現代人分秒必爭的生活，也帶來全新的視覺體驗。

成立於2008年「夜店馬戲團」是捷克最具代表性的當代馬戲團。由藝術總監羅斯提斯拉‧諾瓦克（Rostislav Novák）領軍，打破傳統馬戲框架，融合雜技、現代舞、偶戲、音樂與劇場，結合多元文化與跨界創意，已創作逾30部作品，與來自25國、超過300位藝術家合作，演出足跡遍及全世界23國。

「夜店馬戲團」今晚首度登台，帶來巡演全球超過2200場、好評如潮的代表作《奔跑者》。舞台上長達10公尺的巨型跑步機是全場最大亮點，4名表演者將輸送帶化為舞台，結合舞蹈、自行車特技與巨型球體追逐等高難度雜耍，展現極致的動能與節奏感。

隨著舞台速度忽快忽慢，兩位音樂家現場以小提琴、鋼琴與吉他交錯演奏，營造緊湊又詩意的氛圍。全長70分鐘的演出無中斷，以精準的肢體控制與節奏轉換，象徵現代人如馬拉松般不歇的生活步調，在極限體能與藝術表現之間，完成1場令人屏息的視覺盛宴。

「馬戲是一種與生俱來的本能，流淌在我的血液裡。」諾瓦克說，從小就對表演充滿熱情，兒時甚至曾把家中的床墊搬到公寓走廊，化身表演舞台。對他而言，雜技、小丑與大帳棚的氣味，都是童年最深刻的記憶。這份執著也成為他創作的靈感來源，使他能在傳統馬戲的基礎上，融合舞蹈、戲劇與現代表演語彙，開創出屬於新世代的當代馬戲新風格。