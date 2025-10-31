空服員病逝近3周…長榮航空終於修改請假制度 致員工公開信曝光

快訊

中央社／ 台北31日電
長榮航空一名空服員抱病服勤後離世，長榮航空今天對空服員發出公開信。示意圖／記者黃仲明攝影
長榮航空一名空服員抱病服勤後離世，長榮航空今天對空服員發出公開信，在公司大樓擺放承載深厚思念的卡片，將轉交家屬，花束因漸凋謝、易生蚊蟲，已獲家屬授意，將進行清理。

長榮航空一名空服員抱病上班，返台後離世，空服員請病假制度受到關注。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天發布聲明表示，發起白玫瑰運動「生命無價，請假無罪」將近3個星期，長榮航空終於有階段性改善的具體方案。

包括每年度前3天病假，視同生理假，不扣考績，也不計入3個月3天選班、選假、調班資格；取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定；空服員於表定特定日期請假，將改為只有旺旺日（跨年和農曆春節）才禁止3個月選班、選假、調班資格。

長榮航空今天針對空服員發出公開信提到，這段時間以來，公司大樓所擺放的致意花束與卡片，承載著這份深厚的思念，家屬與公司慎重看待這份心意，經與家屬聯繫後，家屬表達保留卡片與信件的想法，公司會協助統一轉交大家的心意給家屬。

至於花束，長榮航空表示，由於花束已逐漸凋謝，且因時間日久容易孳生蚊蟲，公司已與家屬溝通並獲家屬授意，將於近日進行清理作業。

長榮航空指出，若有員工近期仍想以卡片或信件傳達心意，請交至客艙組員服務課，公司會聯同其他卡片與信件，一起轉交給家屬，並在信件文末感謝所有組員在這段期間努力調適心情，在每一次執勤中展現的專業及付出。

