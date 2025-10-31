交通部招商大會11月19日登場 採購金額破3千億元

「好小子」顏正國、藝人坣娜都因罹患肺腺癌病逝，再度讓國人對於肺癌這項疾病相當關注。根據衛福部公布113年國人十大死因調查報告，癌症蟬聯43年十大死因榜首，肺癌更連續多年高居癌症死亡率首位。營養師高敏敏建議民眾，若想遠離肺腺癌，除了定期健康檢查和保養外，吃對食物也能避免癌症找上門。

2025-10-31 16:36