交通部招商大會11月19日登場 採購金額破3千億元
交通部19日下午2時至4時30分，在台北花園大酒店2樓國際會議廳舉辦「114年度交通部招商大會」，整體案件共計60件，預估釋出可供民間投資及向民間採購重大交通建設工程之商機總金額達新台幣3339億元。
交通部表示，今年規劃14個主題展示攤位，另精選5大亮點商案於會中簡報與影片展示，包括航港局「基隆市威海營區舊址基地BOT案」、臺灣港務公司「高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案」、台灣鐵路公司「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案」、台灣鐵路公司「高雄市自立路土地開發案」及鐵道局「高鐵臺南車站特定區產業專用區開發經營案」，以上5項亮點商案總投資金額達新臺幣357億元。
本次招商大會報名及相關商案資訊等，均已建置於「交通部招商專區」線上報名網址：https://motc.net.tw。
