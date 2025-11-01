常常胃脹氣、吃什麼都不舒服？網推這十種食物幫助護胃



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「護胃食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議十大護胃食物有哪些。現代人生活步調快，三餐常常不規律，再加上壓力大、嗜吃辛辣油膩，胃脹、胃痛等困擾成了不少人的日常。為了減輕胃部負擔，許多人會從日常飲食中著手，挑選溫和、好消化的食材以保養胃部，因此本篇便整理出網友熱議的「護胃食物」，一起來看看有哪些天然食材最受推薦吧！

「山藥」黏蛋白降低胃酸刺激 「紅蘿蔔」改善脾胃虛弱譽為健胃小人參

▲ 網友熱議 TOP10 護胃食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「護胃食物」的討論，可以發現其中最常被提及的便是「山藥」。一位網友發文詢問「有人知道如何在日常保養胃嗎？」，引來熱烈回應，有網友便分享自己「會少吃冰涼與刺激性食物，多吃黏稠的食物，像是山藥」。山藥含有豐富黏蛋白，能附著在胃壁上，減少胃酸和膽酸的刺激，有助於預防胃潰瘍和緩解不適，是十分常見的護胃食物。

而「紅蘿蔔」因富含胡蘿蔔素與膳食纖維，能改善脾胃虛弱，被譽為「健胃小人參」。紅蘿蔔同時也能促進腸道蠕動，幫助血糖穩定與排便順暢，對於腸胃敏感族群來說相當友善。

此外，不少女性網友推薦「蘋果」煮水喝，有中醫師解釋「蘋果加熱後，營養更容易被脾胃吸收」。蘋果富含維生素C和抗氧化物質，果膠還能減少腸道中不良細菌，有助於益菌生長，被形容為「調氣色、養脾胃」的水果好選擇。

同樣富含果膠成分的「南瓜」也受到不少網友關注，口感細緻，溫和不刺激，能保護胃腸黏膜，許多人會將南瓜煮為南瓜湯或南瓜粥，十分適合日常養胃。「薑」則因能暖胃、幫助消化而受到喜愛，尤其在冬天格外受歡迎。不過也有醫師提醒「薑是刺激性食物」，若攝取過量反而會刺激胃酸分泌，加劇不適，因此食用份量需要拿捏。

若想從根本解決胃部不適的情況，靠單一食材還不夠，養成清淡、規律的飲食習慣才是根本之道。下次胃不舒服時，不妨從這些食物開始調整，給胃多一點溫柔，讓它慢慢恢復健康吧！





