捷克夜店馬戲團《奔跑者》 亞洲首演震撼登場

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影

從古希臘奧運到風起雲湧的城市馬拉松，奔跑者的身影從未缺席！萬聖節夜晚，捷克夜店馬戲團（Cirk La Putyka）《奔跑者》亞洲首演震撼登場，臺北表演藝術中心化身動感十足的極限劇場。觀眾不扮搗蛋鬼，而是以「運動風」勁裝潮服創意變裝，在新舞臺藝術節體驗疾速人生。

導演羅斯蒂斯拉夫．諾瓦克（Rostislav Novák Jr.）出身捷克傳奇偶戲世家，從小就對表演有濃厚興趣。他回憶，小時候甚至會把床墊搬到公寓走廊，穿上緊身衣模仿角色，並向父母收取「入場費」，玩得不亦樂乎。某次觀賞當代馬戲深受吸引，從此一頭鑽進當代馬戲的世界，並在2008年創立「夜店馬戲團」，開創融合舞蹈、雜技與戲劇當代馬戲新風格。

巡演世界2,200場、好評如潮的《奔跑者》是諾瓦克極具代表性的跨界傑作。十公尺巨型跑步機是舞台核心，表演者在忽快忽慢的跑步機上舞蹈、演奏音樂，同時展現高難度的馬戲技巧。七十分鐘不間斷的演出，考驗體能與專注力，也映照現代人在加速世界的共同處境。諾瓦克表示：「《奔跑者》談的是時間、速度與人心，我們該如何在永不停歇的世界裡找到自己的步伐？我希望與演員、觀眾都能從中獲得能量。」

六位演員以極限肢體、精準節奏與強烈情感「跑出人生」，觀眾彷彿也被捲入奔跑的節奏中，心跳不斷加速。演後座談上，觀眾可沒準備讓演員「鬆一下」，問題接二連三，宛如另一場「腦力賽跑」。作曲家Veronika Linhartová笑說，第一次到亞洲演出本來很緊張，沒想到臺灣觀眾那麼熱情：「大家都說很喜歡現場演奏，但這個作品本來要搭配的是純電子音樂，直到歐洲首演前一週才大翻盤，今天觀眾聽到的所有音樂，都是在七天內完成的，也算是『音樂的百米衝刺』吧！」感性的舞者 Jakub Slovák 鼓勵大家離開劇場後，試著以緩慢的步調回家，未來，就算非得「跑起來」，也要掌握自己的節奏，尋找平靜與快樂。

捷克夜店馬戲團《奔跑者》11月1日至11月2日在臺北表演藝術中心球劇場還要連「跑」兩場，新舞臺藝術節的藝文夥伴台灣運彩長期支持體育與文化，這次力挺《奔跑者》，將「不停步‧不設限」的精神延伸至舞台，邀請觀眾在週末感受時間的律動與生命的張力。

捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影
捷克夜店馬戲團《奔跑者》彩排。記者蘇健忠／攝影

