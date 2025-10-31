涼颼颼！東北季風增強「北台灣周末探19度」 這三日雨區擴大

氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣氣溫逐漸下降，11月2日有機會出現局部19度低溫，而11月3至5日水氣增加，降雨範圍可能會擴大到桃園以北、甚至北部地區。

中央氣象署預報員劉沛滕今天告訴中央社記者，未來一週主要仍受到東北季風影響，預計東北季風11月4日稍微減弱，但隔天將再度增強，氣溫大致上都是偏涼天氣型態，他提到，11月3至5日水氣較多，其他則是少部分迎風面降雨為主。

劉沛滕表示，今天東北季風增強後，北台灣氣溫逐漸下降，預計明天、11月2日來到21、20度，甚至在11月2日有機會出現局部19度左右低溫。

降雨部分，劉沛滕表示，北台灣在11月2日之前水氣不算太多，僅少部分迎風面包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮地區有局部降雨。

劉沛滕表示，11月3至5日水氣有增加趨勢，預計降雨範圍擴大到桃園以北、甚至北部地區，可能有局部降雨，而11月6日水氣將逐漸減少，雨區屆時再縮小。