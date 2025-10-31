快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

觀光署推轉機好禮 中停24小時內送600元機場消費券

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

為促進桃園國際機場轉機旅客入境體驗台灣之美，交通部觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」(Enter Taiwan, Enjoy a Gift!)活動，凡持非中華民國（台灣）護照、經桃園國際機場轉機並於轉機時間入境臺灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值600元的機場消費券。

本次活動自11月1日中午12時起開放線上登錄，至明年10月31日止辦理。觀光署表示，旅客於活動網站登錄基本資料，抵達桃園國際機場入境後，持護照及次段國際航班登機證，至交通部觀光署桃園機場旅客服務中心（第1航廈或第2航廈），即可領取一份價值600元的機場消費券。消費券可於桃園國際機場內之合作商家使用，範圍涵蓋餐飲、免稅店、紀念品店及其他零售服務等。合作廠商名單亦公布於活動網站。

觀光署表示，盼藉由本次發放機場消費券活動，吸引更多國際旅客利用轉機時間入境體驗台灣的美食與文化、機場的設施與服務。

桃園機場 轉機

延伸閱讀

廣州白雲機場T3航廈啟用

超額攜帶黃金出入境未申報 台北關前8月攔逾2公斤、市值超過700萬

旅宿業開放中階移工 涵蓋4大範圍、起薪3.2萬元

桃機第三跑道延至2032年完工 農曆年前啟用16停機位供航班調度

相關新聞

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

「好小子」顏正國、藝人坣娜都因罹患肺腺癌病逝，再度讓國人對於肺癌這項疾病相當關注。根據衛福部公布113年國人十大死因調查報告，癌症蟬聯43年十大死因榜首，肺癌更連續多年高居癌症死亡率首位。營養師高敏敏建議民眾，若想遠離肺腺癌，除了定期健康檢查和保養外，吃對食物也能避免癌症找上門。

與坣娜同年發現肺腺癌！蕭彤雯曝「存活率關鍵」籲：務必安排LDCT

生前飽受紅斑性狼瘡所苦的藝人坣娜日前離世，享年59歲。她的丈夫薛智偉今（31）日證實，坣娜因肺腺癌病逝，回顧病情，她於2021年確診第4期肺腺癌，當時醫師評估僅剩8至12個月壽命，但她以堅強意志與病魔奮戰4年，最終在家中安詳離世。

抗議最高行判決無理 台鐵產工11月6日發起絕食100小時

為抗議最高行政法院對於台鐵產工的判決結果，認為該判決結果限縮工會活動規模，且認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來...

台中孕婦疑因氣喘失去呼吸心跳 醫提醒：懷孕持續用氣喘藥利大於弊

台中市西屯區一名懷胎2個月孕婦，上午疑似發生氣喘，求助時又遭反鎖門外，警消獲報到場時已失去呼吸心跳。台灣胸腔重症暨加護醫...

觀光署推轉機好禮 中停24小時內送600元機場消費券

為促進桃園國際機場轉機旅客入境體驗台灣之美，交通部觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」(Enter Taiw...

竹北家樂福營運28年今熄燈 現場大排長龍「最後一次相聚」在地人不捨

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。