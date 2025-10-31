觀光署推轉機好禮 中停24小時內送600元機場消費券

生前飽受紅斑性狼瘡所苦的藝人坣娜日前離世，享年59歲。她的丈夫薛智偉今（31）日證實，坣娜因肺腺癌病逝，回顧病情，她於2021年確診第4期肺腺癌，當時醫師評估僅剩8至12個月壽命，但她以堅強意志與病魔奮戰4年，最終在家中安詳離世。

