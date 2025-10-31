快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北家樂福營運28年今熄燈 現場大排長龍「最後一次相聚」在地人不捨

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣場內排出騎樓，轉彎延伸到街角，許多長期支持的顧客不願錯過最後一次相聚。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣場內排出騎樓，轉彎延伸到街角，許多長期支持的顧客不願錯過最後一次相聚。記者黃羿馨／攝影

新竹竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣場內排出騎樓，轉彎延伸到街角，許多長期支持的顧客不願錯過最後一次相聚。業者表示，今天是最後一天營業，2樓還有許多家電下殺6折，歡迎民眾把握最後機會選購。

在竹北家樂福附近上班的陳先生說，自己幾乎每周都會來逛街採買，如今家樂福將熄燈，讓他不由得感嘆「少了一個熟悉的生活據點」；家住附近的黃小姐也說，孩子最喜歡在家樂福的書區翻書，假日幾乎都會來報到，「家樂福不只是賣場，更是全家共同的回憶。」

竹北家樂福自1996年營運，也是不少居民採購的重要據點，傳出年底結束營業，許多在地人錯愕不捨。新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州指出，家樂福已行文通知縣府，因統一集團收購後，重新評估經營策略，認為市場消費型態轉變，若繼續經營恐面臨虧損，決定不再續租，並啟動退場作業。

陳盈州說，竹北家樂福租約今年底到期後退場，其中1到3樓將公開標租。針對外界對商場未來的猜測，不少網友敲碗涵蓋IKEA、婚宴會館，或是結合特色餐飲的美食商圈進駐。陳盈州強調：「這些都不排除！」並透露已有多家企業主動來電洽詢，包括餐飲與家居領域的知名品牌，透過公平公開的招標程序競爭，縣府都樂觀其成。

陳盈州表示，該建築屋齡已近30年，未來希望由單一業者整體規畫經營，不僅是1到3樓，戶外廣告看板也能一併整合，並透過重新拉皮讓大樓成為新的地標。未來招商將朝多角化方向發展，場內空間有機會重新規畫，像是享平方一樣成為美食商圈或百貨商場，至於場內其他商家，沿線店家如麥當勞等仍將續租；至於3樓的HOLA則已另尋據點，進駐鄰近的享平方商場。

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午3點到4點在賣場1樓舉辦感謝祭活動，現場準備點心與飲品，邀請民眾一同回味陪伴近30年的回憶。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午3點到4點在賣場1樓舉辦感謝祭活動，現場準備點心與飲品，邀請民眾一同回味陪伴近30年的回憶。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午3點到4點在賣場1樓舉辦感謝祭活動，現場準備點心與飲品，邀請民眾一同回味陪伴近30年的回憶。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午3點到4點在賣場1樓舉辦感謝祭活動，現場準備點心與飲品，邀請民眾一同回味陪伴近30年的回憶。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，不少貨架已空。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，不少貨架已空。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣場內排出騎樓，轉彎延伸到街角，許多長期支持的顧客不願錯過最後一次相聚。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣場內排出騎樓，轉彎延伸到街角，許多長期支持的顧客不願錯過最後一次相聚。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午3點到4點在賣場1樓舉辦感謝祭活動，現場準備點心與飲品，邀請民眾一同回味陪伴近30年的回憶。記者黃羿馨／攝影
竹北家樂福今天下午3點到4點在賣場1樓舉辦感謝祭活動，現場準備點心與飲品，邀請民眾一同回味陪伴近30年的回憶。記者黃羿馨／攝影
店家也表示，今天是最後一天營業，2樓還有許多家電下殺6折，歡迎民眾把握最後機會選購。記者黃羿馨／攝影
店家也表示，今天是最後一天營業，2樓還有許多家電下殺6折，歡迎民眾把握最後機會選購。記者黃羿馨／攝影

家樂福 竹北 賣場 新竹

延伸閱讀

德商休斯微竹北新廠啟用 擴大台灣半導體群聚效應

涮乃葉「平日小資餐」330元起吃到飽！全台「這些門市」限定 爽嗑「自選3盤肉+自助吧」小資族抄筆記

家樂福開賣青森蘋果 主打品種最多、量最大 買指定禮盒再送蘋果吊飾

純動物油家樂福開售！「這材質」包裝惹議 小家庭卻大讚方便

相關新聞

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

「好小子」顏正國、藝人坣娜都因罹患肺腺癌病逝，再度讓國人對於肺癌這項疾病相當關注。根據衛福部公布113年國人十大死因調查報告，癌症蟬聯43年十大死因榜首，肺癌更連續多年高居癌症死亡率首位。營養師高敏敏建議民眾，若想遠離肺腺癌，除了定期健康檢查和保養外，吃對食物也能避免癌症找上門。

與坣娜同年發現肺腺癌！蕭彤雯曝「存活率關鍵」籲：務必安排LDCT

生前飽受紅斑性狼瘡所苦的藝人坣娜日前離世，享年59歲。她的丈夫薛智偉今（31）日證實，坣娜因肺腺癌病逝，回顧病情，她於2021年確診第4期肺腺癌，當時醫師評估僅剩8至12個月壽命，但她以堅強意志與病魔奮戰4年，最終在家中安詳離世。

抗議最高行判決無理 台鐵產工11月6日發起絕食100小時

為抗議最高行政法院對於台鐵產工的判決結果，認為該判決結果限縮工會活動規模，且認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來...

台中孕婦疑因氣喘失去呼吸心跳 醫提醒：懷孕持續用氣喘藥利大於弊

台中市西屯區一名懷胎2個月孕婦，上午疑似發生氣喘，求助時又遭反鎖門外，警消獲報到場時已失去呼吸心跳。台灣胸腔重症暨加護醫...

竹北家樂福營運28年今熄燈 現場大排長龍「最後一次相聚」在地人不捨

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣...

財畫法改變補助結構 精神障礙者憂支持網恐「斷線」衛福部這樣說

財畫法通過，社福預算配置改變，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，將改由部分由縣市支出，相關團體擔心經費不足服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。