竹北家樂福營運28年今熄燈 現場大排長龍「最後一次相聚」在地人不捨

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣場內排出騎樓，轉彎延伸到街角，許多長期支持的顧客不願錯過最後一次相聚。業者表示，今天是最後一天營業，2樓還有許多家電下殺6折，歡迎民眾把握最後機會選購。

在竹北家樂福附近上班的陳先生說，自己幾乎每周都會來逛街採買，如今家樂福將熄燈，讓他不由得感嘆「少了一個熟悉的生活據點」；家住附近的黃小姐也說，孩子最喜歡在家樂福的書區翻書，假日幾乎都會來報到，「家樂福不只是賣場，更是全家共同的回憶。」

竹北家樂福自1996年營運，也是不少居民採購的重要據點，傳出年底結束營業，許多在地人錯愕不捨。新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州指出，家樂福已行文通知縣府，因統一集團收購後，重新評估經營策略，認為市場消費型態轉變，若繼續經營恐面臨虧損，決定不再續租，並啟動退場作業。

陳盈州說，竹北家樂福租約今年底到期後退場，其中1到3樓將公開標租。針對外界對商場未來的猜測，不少網友敲碗涵蓋IKEA、婚宴會館，或是結合特色餐飲的美食商圈進駐。陳盈州強調：「這些都不排除！」並透露已有多家企業主動來電洽詢，包括餐飲與家居領域的知名品牌，透過公平公開的招標程序競爭，縣府都樂觀其成。

陳盈州表示，該建築屋齡已近30年，未來希望由單一業者整體規畫經營，不僅是1到3樓，戶外廣告看板也能一併整合，並透過重新拉皮讓大樓成為新的地標。未來招商將朝多角化方向發展，場內空間有機會重新規畫，像是享平方一樣成為美食商圈或百貨商場，至於場內其他商家，沿線店家如麥當勞等仍將續租；至於3樓的HOLA則已另尋據點，進駐鄰近的享平方商場。