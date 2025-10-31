快訊

財畫法改變補助結構 精神障礙者憂支持網恐「斷線」衛福部這樣說

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
財畫法通過，社福預算配置改變，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，將改由部分由縣市支出，相關團體擔心經費不足服務恐斷炊。衛福部心健司長陳柏熹表示，將發文函示地方衛生局編列預算，若地方真的有困難，中央仍會協助。圖／身障盟提供
財畫法通過，社福預算配置改變，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，將改由部分由縣市支出，相關團體擔心經費不足服務恐斷炊。衛福部心健司長陳柏熹表示，將發文函示地方衛生局編列預算，若地方真的有困難，中央仍會協助。圖／身障盟提供

財畫法通過，社福預算配置改變，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，將改由部分由縣市支出，相關團體擔心經費不足服務恐斷炊。衛福部心理健康司長陳柏熹表示，過去分為一般性及地方補助案，明年度全改採一般性補助，將發文函示地方衛生局編列預算，若地方真的有困難，中央仍會協助，待116年度財政制度較穩定後，計畫就會直接公布地方自籌比例。

身障盟秘書長洪心平表示，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，將改由部分由縣市支出，部分由中央支出，但有些地方衛政單位不願籌錢，爭取縣市政府「大水庫」款項，已有多家從事精神障礙者支持服務的團體反應，因經費不足，明年服務恐面臨斷炊。

陳柏熹說，制度分為一般性及計畫性，計畫性補助由中央全額支出，不過因明年度罩財畫法皆改為一般性補助，因此地方要有相對應的自籌的經費，剛好今年是過渡期且第一次還在調整，地方還沒有那麼快因應，變成有些縣市就沒有編相關預算，才會造成有些團體認為沒辦法繼續做。

陳柏熹表示，近期將發文函示地方衛生局編列預算，中央和地方要共責，會持續關注確保方案不會中斷，若地方真的有困難，中央仍會協助。而至116年度制度較穩定後，計畫一開始就會直接公布地方自籌比例。

衛生局 精神障礙者 社福

